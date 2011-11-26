Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A, ANTICIPI DELLA OTTAVA GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

26/11/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 26.11.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 26 NOVEMBRE 2011 SERIE A. ANTICIPI DELLA OTTAVA GIORNATA  Due gli anticipi valevoli per lâ ottava giornata della Serie A. Nel girone 1 netta vittoria del Rugby Brescia che centra il successo rifilando un perentorio 45-22 al Cus Verona. Nel girone 2, invece, successo casalingo per lâAmatori Alghero (23-16) sul Badia. Domani il resto del programma della giornata. Serie A â Girone A â VIII giornata â 27.11.11 â ore 14.30  Rugby Banco di Brescia - Franklin&Marshall Cus Verona   45 â 22  (5-0) Classifica: Fiamme Oro Roma punti 32; Firenze Rugby punti 24;  Rugby Lyons Piacenza punti 23; Pro Recco punti 22;  Amatori san DonÃ  punti 20; Modena e Udine punti 19; Accademia Nazionale Tirrenia e Rugby Brescia punti 17; Cus Verona punti 13; Grande Rugby Milano punti 7; Livorno Rugby punti 5. Serie A â Girone B â VIII giornata â 27.11.11 â ore 14.30  Novaco Alghero - Zhermack Badia   23 â 16  (4-1) Classifica: Rubano e Unione Capitolina punti 24; Amatori Capoterra punti 23; Paese, Avezzano e Romagna punti 19;  Badia punti 18; Amatori Catania punti 14;  Valpolicella punti 13; Amatori Alghero punti 10; Asr Milano punti 5; Gladiatori Sanniti punti 1. TABELLINI RUGBY BANCO DI BRESCIA - FRANKLIN&MARSHALL CUS VERONA 45-22  (18-05)   Brescia:  Masgoutierre;  Secchi Villa;  Gabba;  Squizzato;  Bonifazi  (40' St Cogoli);  Hosking;  Bonari (14' St Bosio);  Scotuzzi (22' St Romano M);  Rizzotto (39' St Ferretti);  Groenewald;  Miglietti ;  Pola (12' St Cuello);  Castiglia ;  Cairo;  Anselmi (40' Magli).  All. Molinari-Lanzi Cus Verona:  Michelini E;  Del Bubba;  Pietrogrande;  Schiesaro (30' St Martinucci);  Pizzardo ;  Faveretto (1' St  Bellini);  Mariani;  Bergamin;  Braghi ;  Pauletti;  Filippini (1' St Michelini);  Olivieri;  Mutascio (35' Munteanu);  Neethling (35' St Lorenzetto);  Rizzetti Mattei (20' St Zani).  All. Beretta. Marcatori: P.T. 5' Cp Hosking 3-0; 8' Cp Hosking 6-0; 12' M Bergamin  6-5; 17' M Secchi Villa L. 11-5; 37' M Pola Tr Hosking 18-5; S.T. 2' M Secchi Villa L. Tr Hosking 25-5; 7' Cp Bellini  25-8; 8' M Secchi Villa Tr Hosking 32-8;  18' M Pietrogrande Tr Bellini 32-15; 21' Cp Hosking 35-15; 25' M Neethling Tr Bellini 35-22; 35' Cp Hosking 38-22; 44' M Secchi Villa Tr Hosking 45-22 Arbitro: Mitrea Di Treviso. Note 15' St Giallo Filippini; 23' Giallo Cuello NOVACO ALGHERO - ZHERMACK BADIA   23-16  (13-06) Amatori Rugby Alghero: Apikotoa (70 Ferrari), Solinas, Palumbo, Franchin (70 Lorenzini), Daga, Anversa, Salis, Caldon, Toniolo, Giacci, Roldan, Lombardo, Lynch (65 Capponi), Spirito,Bonetti (63 Mele). Allenatore: Roldan. Badia: Tinazzo, Aretusini, Rosi,  Candian, Sgarbi (57 Boscolo), Fratini, Flagiello, Teodorini (52 Brizzante), Anouer, Bonini (70 Michelotto), Daher Comoglio, De Gaspari, Brancalion, Guglielmo, Tellarini (52 Colombo). All Stefano Bordon. Marcatori: 3 cp Fratini;  11 cp Anversa;  28 cp Fratini;  29 Mt Franchin tr Anversa;  40 cp Anversa;  IIÂ° Tempo:  42 cp Anversa;  61 Mt Salis tr Anversa;  66 Mt Comoglio;  78 Mt Anouer. Arbitro:Sironi di Colleferro. Note: Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

NAZIONALE, DOMANI A PARMA VIA AL PRIMO RADUNO DI BRUNEL

Articolo Successivo

ECCELLENZA, TABELLINI V GIORNATA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019