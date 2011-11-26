(RUGBY NOTIZIE) SERIE A, ANTICIPI DELLA OTTAVA GIORNATA
di Redazione
26/11/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 26.11.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 26 NOVEMBRE 2011 SERIE A. ANTICIPI DELLA OTTAVA GIORNATA Due gli anticipi valevoli per lâ ottava giornata della Serie A. Nel girone 1 netta vittoria del Rugby Brescia che centra il successo rifilando un perentorio 45-22 al Cus Verona. Nel girone 2, invece, successo casalingo per lâAmatori Alghero (23-16) sul Badia. Domani il resto del programma della giornata. Serie A â Girone A â VIII giornata â 27.11.11 â ore 14.30 Rugby Banco di Brescia - Franklin&Marshall Cus Verona 45 â 22 (5-0) Classifica: Fiamme Oro Roma punti 32; Firenze Rugby punti 24; Rugby Lyons Piacenza punti 23; Pro Recco punti 22; Amatori san DonÃ punti 20; Modena e Udine punti 19; Accademia Nazionale Tirrenia e Rugby Brescia punti 17; Cus Verona punti 13; Grande Rugby Milano punti 7; Livorno Rugby punti 5. Serie A â Girone B â VIII giornata â 27.11.11 â ore 14.30 Novaco Alghero - Zhermack Badia 23 â 16 (4-1) Classifica: Rubano e Unione Capitolina punti 24; Amatori Capoterra punti 23; Paese, Avezzano e Romagna punti 19; Badia punti 18; Amatori Catania punti 14; Valpolicella punti 13; Amatori Alghero punti 10; Asr Milano punti 5; Gladiatori Sanniti punti 1. TABELLINI RUGBY BANCO DI BRESCIA - FRANKLIN&MARSHALL CUS VERONA 45-22 (18-05) Brescia: Masgoutierre; Secchi Villa; Gabba; Squizzato; Bonifazi (40' St Cogoli); Hosking; Bonari (14' St Bosio); Scotuzzi (22' St Romano M); Rizzotto (39' St Ferretti); Groenewald; Miglietti ; Pola (12' St Cuello); Castiglia ; Cairo; Anselmi (40' Magli). All. Molinari-Lanzi Cus Verona: Michelini E; Del Bubba; Pietrogrande; Schiesaro (30' St Martinucci); Pizzardo ; Faveretto (1' St Bellini); Mariani; Bergamin; Braghi ; Pauletti; Filippini (1' St Michelini); Olivieri; Mutascio (35' Munteanu); Neethling (35' St Lorenzetto); Rizzetti Mattei (20' St Zani). All. Beretta. Marcatori: P.T. 5' Cp Hosking 3-0; 8' Cp Hosking 6-0; 12' M Bergamin 6-5; 17' M Secchi Villa L. 11-5; 37' M Pola Tr Hosking 18-5; S.T. 2' M Secchi Villa L. Tr Hosking 25-5; 7' Cp Bellini 25-8; 8' M Secchi Villa Tr Hosking 32-8; 18' M Pietrogrande Tr Bellini 32-15; 21' Cp Hosking 35-15; 25' M Neethling Tr Bellini 35-22; 35' Cp Hosking 38-22; 44' M Secchi Villa Tr Hosking 45-22 Arbitro: Mitrea Di Treviso. Note 15' St Giallo Filippini; 23' Giallo Cuello NOVACO ALGHERO - ZHERMACK BADIA 23-16 (13-06) Amatori Rugby Alghero: Apikotoa (70 Ferrari), Solinas, Palumbo, Franchin (70 Lorenzini), Daga, Anversa, Salis, Caldon, Toniolo, Giacci, Roldan, Lombardo, Lynch (65 Capponi), Spirito,Bonetti (63 Mele). Allenatore: Roldan. Badia: Tinazzo, Aretusini, Rosi, Candian, Sgarbi (57 Boscolo), Fratini, Flagiello, Teodorini (52 Brizzante), Anouer, Bonini (70 Michelotto), Daher Comoglio, De Gaspari, Brancalion, Guglielmo, Tellarini (52 Colombo). All Stefano Bordon. Marcatori: 3 cp Fratini; 11 cp Anversa; 28 cp Fratini; 29 Mt Franchin tr Anversa; 40 cp Anversa; IIÂ° Tempo: 42 cp Anversa; 61 Mt Salis tr Anversa; 66 Mt Comoglio; 78 Mt Anouer. Arbitro:Sironi di Colleferro. Note: Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
