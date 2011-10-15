(RUGBY NOTIZIE) SERIE A ANTICIPI
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 15.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 15 ottobre 2011 SERIE A, GIRONE 1. ANTICIPI DELLA TERZA GIORNATA. VINCONO ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA E FIAMME ORO ROMA Due gli anticipi della terza giornata. Vittoria interna per lâ Accademia Nazionale di Tirrenia (55-18) contro il Livorno Rugby e successo esterno per le Fiamme Oro Roma che a Brescia passano per 36-24. Domani il resto della giornata. SERIE A â GIRONE 1 â III TURNO - 16.10.2011 â ORE 15.30 RUGBY BANCO BRESCIA - FIAMME ORO ROMA 24 â 36 (1-5) ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA - LIVORNO RUGBY 55 â 18 (5-0) Classifica: Fiamme Oro Roma punti 13; Banca Farnese Lyons Piacenza 10; Accademia Nazionale Tirrenia punti 11; Banco di Brescia punti 7; M-Three Amatori San DonÃ punti 6; Frankling&marshall Cus Verona e Rugby Firenze punti 5; Donelli Modena, Rugby Udine e Pro Recco punti 4; Grande Rugby Milano punti 1; Livorno Rugby punti 0. I TABELLINI RUGBY BANCO DI BRESCIA vs FIAMME ORO ROMA 24 - 36 (10-36) BRESCIA: 15 Masgoutiere Alberto (25' St Quaranta); 14 Locatelli Mattia; 13 Secchi Villa Luigi; 12 Squizzato Matteo; 11 Bonifazi Alberto (37' St Bonari); 10 Secchi Villa Giovanbattista (15' Gabba); 9 Prezioso Jorge; 8 Scotuzzi Enrico; 7 Rizzotto Matteo (Cap); 6 Romano Mattia (15' Cuello); 5 Pola Giacomo (9' St Pedrazzani); 4 Miglietti Davide; 3 Trevisani Paolo (4' St Volpari) ; 2 Romano Daniele (1' St Cairo); 1 Cherubini Alessandro (30' St Anselmi) FIAMME ORO ROMA: 15 Sapuppo Giuseppe; 14 De Gaspari Marcello; 13 Massaro Giovanni; 12 Forcucci Daniele (1' St Mostarda) ; 11 Mariani Roberto (Cap); 10 Benetti Nicola; 9 Martinelli Luca (4' St Calandro); 8 Cerasoli Carlo; 7 Vedrani Damiano; 6 Zitelli Matteo (2' St Flammini); 5 Santelli Lorenzo; 4 Riedi Francesco; 3 Pettinari Mirko; 2 Vicere' Valerio (30' St Lombardo); 1 Cocivera Fabio (2' St Di Stefano). All Valsecchi. Marcatori: 8' cp Benetti (0-3); 17' m Sapuppo (0-8); 20' m Rizzotto (5-8); 25' m VicerÃ¨ tr Benetti (5-15); 30' m VicerÃ¨ tr Benetti (5-22); 33' m Prezioso (10-22); 35' m Cerasoli tr Benetti (10-29); 39' M Martinelli tr Benetti (10-36) IIÂ° tempo: 21' m Gabba tr Bonifazi (17-36); 41' M Pedrazzani tr Prezioso (24-36) Arbitro Cason (Rovigo) Note: Rugby Banco di Brescia 1 - Fiamme Oro Roma 5 ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA v LIVORNO RUGBY 55-18 (17-6) Marcatori: p.t. 4â m. Campagnaro tr. Fontanesi (7-0); 10â cp. Brancoli A. (7-3); 24â cp. Fontanesi (10-3); 34â m. Odiete tr. Fontanesi (17-3); 38â cp. Brancoli A. (17-6); s.t. 1â m. Sarto tr. Fontanesi (24-6); 3â m. Odiete (29-6); 12â m. Odiete tr. Della Rossa (36-6); 17â m. Musto (36-11); 27â m. Sarto (41-11); 30' m. Campagnaro tr. Della Rossa (48-11); 37' m. Bellini F. tr. Brancoli A. (48-18); 39' m. Padovani tr. Della Rossa (55-18) Accademia Nazionale Tirrenia: Odiete; Esposito (cap), Benvenuti (10' pt. Della Rossa), Campagnaro, Sarto; Fontanesi (8' st. Crestini), Marinaro (14' st. Padovani); Marazzi (2' st. Nostran), Conforti, Salvetti; Bellucci, Zdrilich (1' pt. Berton (28 st. Dionisi)); Scarsini (32â pt. Iovenitti), Manghi (14â st. Conti), Drissi. All. De Carli Livorno Rugby: Esposito (5' st. Chiesa); Spolverini, Rea (24' st. Milianti), Gambini, Citi ; Brancoli A., Bellini F. ; Cortesi (cap), Musto, Brancoli G. (32' st. Vullo); Montagnani, Favati (17' st. Pracchia); Goti (12â st. Bellini M.), Artal (35â st. Zaccuri), Orabona (22' st. Lazar). All. Sacca D. Arbitro: Damasco Cartellini: 23â st. giallo Montagnani (Livorno Rugby) Punti conquistati in classifica: Accademia Nazionale Tirrenia 5; Livorno Rugby 0 Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
