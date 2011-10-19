Loading...

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A ARBITRI QUARTO TURNO

19/10/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 19.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 19 ottobre 2011 SERIE A ARBITRI QUARTO TURNO Roma â Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la quarta giornata del Campionato Nazionale di Serie A. SERIE A â GIRONE 1 â IV TURNO â 23 ottobre 2011 â ORE 15.30 FIRENZE RUGBY -  RUGBY LYONS PC arb. Bertelli di Brescia. FRANKLIN&MARSHALL C.U.S. VERONA  - UDINE RUGBY F.C. ASD art. Belvedere di Roma FIAMME ORO ROMA -  M-THREE AMAT. R. SAN DONA arb. Bono di Brescia. DONELLI MODENA RUGBY - RUGBY BANCO BRESCIA  arb. Colantonio di Roma MED ITALIA PRO RECCO -  ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA arb. Mitrea di Treviso. LIVORNO RUGBY -  RUGBY GRANDE MILANO   arb. Mancini di Frascati.   SERIE  A â GIRONE 2 â IV TURNO â 23 ottobre 2011 â ORE 15.30 RUGBY BADIA  - CLUB AMAT. SPORT CATANIA  arb. Sandri di trieste NOVACO RUGBY ALGHERO - UNIONE R. CAPITOLINA arb. Vivarini di Padova (inizio ore 15.00) RUGBY CLUB VALPOLICELLA -  GRUPPO PADANA PAESE  arb. Serchiani di Padova. AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY  - ROMAGNA R.F.C  arb. De Martino di Napoli.  GLADIATORI SANNITI - RUBANO RUGBY  arb. Ranalli di Sulmona ASD RUGBY MILANO  - AMAT. R. CAPOTERRA  arb. Sgardiolo di Rovigo. Â  Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
