(RUGBY NOTIZIE) SERIE A ARBITRI QUARTO TURNO

19/10/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 19.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 19 ottobre 2011 SERIE A ARBITRI QUARTO TURNO Roma â Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la quarta giornata del Campionato Nazionale di Serie A. SERIE A â GIRONE 1 â IV TURNO â 23 ottobre 2011 â ORE 15.30 FIRENZE RUGBY - RUGBY LYONS PC arb. Bertelli di Brescia. FRANKLIN&MARSHALL C.U.S. VERONA - UDINE RUGBY F.C. ASD art. Belvedere di Roma FIAMME ORO ROMA - M-THREE AMAT. R. SAN DONA arb. Bono di Brescia. DONELLI MODENA RUGBY - RUGBY BANCO BRESCIA arb. Colantonio di Roma MED ITALIA PRO RECCO - ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA arb. Mitrea di Treviso. LIVORNO RUGBY - RUGBY GRANDE MILANO arb. Mancini di Frascati. SERIE A â GIRONE 2 â IV TURNO â 23 ottobre 2011 â ORE 15.30 RUGBY BADIA - CLUB AMAT. SPORT CATANIA arb. Sandri di trieste NOVACO RUGBY ALGHERO - UNIONE R. CAPITOLINA arb. Vivarini di Padova (inizio ore 15.00) RUGBY CLUB VALPOLICELLA - GRUPPO PADANA PAESE arb. Serchiani di Padova. AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY - ROMAGNA R.F.C arb. De Martino di Napoli. GLADIATORI SANNITI - RUBANO RUGBY arb. Ranalli di Sulmona ASD RUGBY MILANO - AMAT. R. CAPOTERRA arb. Sgardiolo di Rovigo. Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
