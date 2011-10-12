(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. ARBITRI TERZO TURNO
di Redazione
12/10/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 12.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 12 ottobre 2011 SERIE A. GLI ARBITRI DELLA TERZA GIORNATA Roma â Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la terza giornata del Campionato Nazionale di Serie A. SERIE A â GIRONE 1 â III TURNO - 16.10.2011 â ORE 15.30 *RUGBY BANCO BRESCIA - FIAMME ORO ROMA arb. Cason di Rovigo **ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA - LIVORNO RUGBY Damasco di Napoli entrambe anticipate a sabato 15 ottobre 2011 ore 15.30 DOMENICA 16 OTTOBRE RUGBY LYONS PC - FRANKLIN&MARSHALL C.U.S. VERONA arb. Sironi di Colleferro UDINE RUGBY F.C. ASD - FIRENZE RUGBY arb. Falzone di Padova M-THREE AMAT. R. SAN DONA - DONELLI MODENA RUGBY arb. Healy (RFU) RUGBY GRANDE MILANO - MED ITALIA PRO RECCO arb. Llinton (SRU) SERIE A â GIRONE 2 â III TURNO - 16.10.2011 â ORE 15.30 AMAT. R. CAPOTERRA - CLUB AMAT. SPORT CATANIA arb. Blessano di Treviso GRUPPO PADANA PAESE - NOVACO RUGBY ALGHERO arb. Walker (RFU) ore 14.30 ROMAGNA R.F.C. - RUGBY CLUB VALPOLICELLA Carrera di Roma UNIONE R. CAPITOLINA - AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY SchilirÃ² di Catania GLADIATORI SANNITI - RUGBY BADIA Bonacci di Roma RUBANO RUGBY - ASD RUGBY MILANO TomÃ² di Roma Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
