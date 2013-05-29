Loading...

SERIE A, BLESSANO ARBITRA LA FINALE DI PROMOZIONE

29/05/2013

Roma – E’ Claudio Blessano di Treviso il direttore di gara designato dal CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, per arbitrare la Finale
del Campionato di Serie A tra Pro Recco ed UR Capitolina in programma domenica 2 giugno alle 17.30 al Peroni Stadium “San Michele” di Calvisano e
valida per la promozione nell’Eccellenza 2013/14.
Il fischietto veneto, alla prima finale di carriera, sarà coadiuvato da Stefano Marrama (Padova) e Francesco Lento (Udine) in qualità di giudici di
linea e dal concittadino Massimo Brescacin in veste di quarto uomo.
Calvisano, Peroni Stadium “San Michele” – domenica 2 giugno, ore 17.30
Serie A, Finale
Pro Recco Rugby v Unione Rugby Capitolina
arb. Blessano (Treviso)
g.d.l. Marrama (Padova), Lento (Udine)
quarto uomo: Brescacin (Treviso)


