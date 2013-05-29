Home Senza categoria SERIE A, BLESSANO ARBITRA LA FINALE DI PROMOZIONE

SERIE A, BLESSANO ARBITRA LA FINALE DI PROMOZIONE

di Redazione 29/05/2013

SERIE A, BLESSANO (TREVISO) DIRIGE LA FINALE PROMOZIONE

Roma – E’ Claudio Blessano di Treviso il direttore di gara designato dal CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, per arbitrare la Finale

del Campionato di Serie A tra Pro Recco ed UR Capitolina in programma domenica 2 giugno alle 17.30 al Peroni Stadium “San Michele” di Calvisano e

valida per la promozione nell’Eccellenza 2013/14.

Il fischietto veneto, alla prima finale di carriera, sarà coadiuvato da Stefano Marrama (Padova) e Francesco Lento (Udine) in qualità di giudici di

linea e dal concittadino Massimo Brescacin in veste di quarto uomo.

Calvisano, Peroni Stadium “San Michele” – domenica 2 giugno, ore 17.30

Serie A, Finale

Pro Recco Rugby v Unione Rugby Capitolina

arb. Blessano (Treviso)

g.d.l. Marrama (Padova), Lento (Udine)

quarto uomo: Brescacin (Treviso)







