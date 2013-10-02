Loading...

SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI I GIORNATA

02/10/2013

Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata del Campionato Italiano di
Serie A in programma domenica 6 ottobre alle ore 15.30
Nel Girone A, anticipo alle ore 16.00 di sabato, al “XXV Aprile” di Parma, per la sfida tra l’Accademia FIR “Ivan Francescato” ed il Rubano
Rugby
Clicca qui per la formula ed il calendario della Serie A 2013/2014
Serie A – Girone 1 – I giornata – 06.10.13 – ore 15.30
Rugby Udine v Pro Recco Rugby arb. Sgardiolo (Rovigo) – ore 14.30
Lyons Piacenza v Rugby Colorno arb. Danshaw (SRU)
Accademia FIR v Rubano Rugby arb. Navarra (Udine) – sabato 5.10 ore 16.00
RC Valpolicella v Romagna RFC arb. Rossi (Piacenza)
Rugby Brescia v Franklin&Marshall Cus Verona arb. Boaretto (Rovigo)
L’Aquila Rugby v Firenze Rugby 1931 arb. Colantonio (Roma)
Serie A – Girone 2 – I giornata – 06.10.13 – ore 15.30
Amatori Capoterra v Amatori Catania arb. De Martino (Napoli)
Valsugana Padova v UR PratoSesto arb. Bono (Brescia)
Cus Perugia v Rangers Vicenza arb. Muscio
Cus Genova v Zhermack Badia arb. McClement (SRU)
Gran Sasso Rugby v Novaco Alghero arb. Bonacci (Roma) – ore 14.30
Cus Torino v Rugby Benevento arb. Castagnoli (Livorno)


