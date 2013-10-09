SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI II GIORNATA
di Redazione
09/10/2013
SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI II GIORNATA
Roma - Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la seconda giornata del Campionato Italiano di
Serie A in programma nella giornata di domenica 13 ottobre alle 15.30.
Serie A - Girone 1- II giornata - 13.10.13 - ore 15.30
Pro Recco Rugby v RC Valpolicella arb. Russo (Milano)
Rugby Colorno v Rugby Brescia arb. Palladino (Torino)
Rubano Rugby v Lyons Piacenza arb. Traversi (Rovigo)
Romagna RFC v Rugby Udine arb. Rossi (Piacenza)
Firenze Rugby 1931 v Accademia FIR arb. Boaretto (Rovigo)
Franklin&Marshall Cus Verona v L'Aquila Rugby arb. Damasco (Napoli)
Serie A - Girone 2- II giornata - 13.10.13 - ore 15.30
Rangers Vicenza v Amatori Capoterra arb. Roscini (Milano) - ore 14.30
UR Prato Sesto v Cus Perugia arb. Meconi (Roma)
Rugby Benevento v Cus Genova arb. Carrera (Roma)
Zhermack Badia v Gran Sasso Rugby arb. Falzone (Padova)
Novaco Alghero v Cus Torino arb. Salvi (L'Aquila)
riposa: Valsugana Padova
Redazione