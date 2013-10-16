Loading...

SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI III GIORNATA

Redazione

16/10/2013

16/10/2013

TITOLO
SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI III GIORNATA

Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la terza giornata del Campionato Italiano di
Serie A in programma domenica 20 ottobre.


Serie A – Girone A – III giornata – 20.10.13 – ore 15.30

Lyons Piacenza v Pro Recco arb. Spadoni (Padova)

Rugby Colorno v Firenze Rugby 1931 arb. Russo (Milano)

L’Aquila Rugby v Rubano Rugby arb. Schifani (Napoli)

Rugby Brescia v Romagna RFC arb. Roscini (Milano)

Accademia FIR v Rugby Udine arb. Rizzo (Piacenza)

RC Valpolicella v Franklin &Marshall Cus Verona arb. Tomò (Roma)


Serie A – Girone B – III giornata – 20.10.13 – ore 15.30

Amatori Capoterra v Zhermack Badia arb. Bertelli (Ferrara) – si gioca sabato alle 15.30

Valsugana Rugby v Novaco Alghero arb. Bono (Brescia) – ore 12.00

Cus Perugia v Cus Torino arb. Castagnoli (Livorno)

Cus Genova Rugby v UR PratoSesto arb. Trentin (Lecco)

Gran Sasso Rugby v Rangers Vicenza arb. Di Blasio (Napoli)


