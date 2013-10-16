SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI III GIORNATA
di Redazione
16/10/2013
SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI III GIORNATA
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la terza giornata del Campionato Italiano di
Serie A in programma domenica 20 ottobre.
Serie A – Girone A – III giornata – 20.10.13 – ore 15.30
Lyons Piacenza v Pro Recco arb. Spadoni (Padova)
Rugby Colorno v Firenze Rugby 1931 arb. Russo (Milano)
L’Aquila Rugby v Rubano Rugby arb. Schifani (Napoli)
Rugby Brescia v Romagna RFC arb. Roscini (Milano)
Accademia FIR v Rugby Udine arb. Rizzo (Piacenza)
RC Valpolicella v Franklin &Marshall Cus Verona arb. Tomò (Roma)
Serie A – Girone B – III giornata – 20.10.13 – ore 15.30
Amatori Capoterra v Zhermack Badia arb. Bertelli (Ferrara) – si gioca sabato alle 15.30
Valsugana Rugby v Novaco Alghero arb. Bono (Brescia) – ore 12.00
Cus Perugia v Cus Torino arb. Castagnoli (Livorno)
Cus Genova Rugby v UR PratoSesto arb. Trentin (Lecco)
Gran Sasso Rugby v Rangers Vicenza arb. Di Blasio (Napoli)
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la terza giornata del Campionato Italiano di
Serie A in programma domenica 20 ottobre.
Serie A – Girone A – III giornata – 20.10.13 – ore 15.30
Lyons Piacenza v Pro Recco arb. Spadoni (Padova)
Rugby Colorno v Firenze Rugby 1931 arb. Russo (Milano)
L’Aquila Rugby v Rubano Rugby arb. Schifani (Napoli)
Rugby Brescia v Romagna RFC arb. Roscini (Milano)
Accademia FIR v Rugby Udine arb. Rizzo (Piacenza)
RC Valpolicella v Franklin &Marshall Cus Verona arb. Tomò (Roma)
Serie A – Girone B – III giornata – 20.10.13 – ore 15.30
Amatori Capoterra v Zhermack Badia arb. Bertelli (Ferrara) – si gioca sabato alle 15.30
Valsugana Rugby v Novaco Alghero arb. Bono (Brescia) – ore 12.00
Cus Perugia v Cus Torino arb. Castagnoli (Livorno)
Cus Genova Rugby v UR PratoSesto arb. Trentin (Lecco)
Gran Sasso Rugby v Rangers Vicenza arb. Di Blasio (Napoli)
Articolo Precedente
Comunicato stampa CUS Torino Rugby
Articolo Successivo
VEA FEMI-CZ: VENDUTI 602 ABBONAMENTI
Redazione