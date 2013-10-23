SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI IV GIORNATA
di Redazione
23/10/2013
SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI IV GIORNATA
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la quarta giornata del Campionato Italiano di
Serie A in programma domenica 27 ottobre alle ore 14.30. Anticipo alle 15.00 di sabato 26, nel Girone 2, per Rugby Benevento v Amatori Capoterra,
affidata al fischietto capitolino Colantonio.
Queste le designazioni arbitrali in dettaglio:
Serie A – Girone A – IV giornata – 27.10.13 – ore 14.30
Pro Recco v Accademia FIR arb. Liperini (Livorno)
Rubano Rugby v Rugby Colorno arb. Navarra (Udine)
Romagna RFC v L’Aquila Rugby arb. Armanini (Padova)
Franklin&Marshall Cus Verona v Lyons Piacenza arb. Sgardiolo (Rovigo)
Rugby Udine v Rugby Brescia arb. Muscio (Prato)
US Firenze Rugby 1931 v RC Valpolicella arb. Meconi (Roma)
Serie A – Girone B – IV giornata – 27.10.13 – ore 14.30
Rugby Benevento v Amatori Capoterra arb. Colantonio (Roma) – si gioca sabato alle 15.00
Cus Torino v Valsugana Rugby arb. Masini (Roma)
Novaco Alghero v Cus Perugia arb. Russo (Milano)
UR Prato Sesto v Gran Sasso Rugby arb. Damasco (Napoli)
Rangers Vicenza v Cus Genova arb. Righetti (Verona)
