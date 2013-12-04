Loading...

SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI NONA GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

04/12/2013

Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la nona giornata del Campionato Italiano di
Serie A in programma domenica 8 dicembre:
Serie A – Girone A – 08.12.13 – IX giornata – ore 14.30

Franklin&Marshall CUS Verona v Pro Recco arb. Navarra (Udine)
Rugby Colorno v RC Valpolicella arb. Sgardiolo (Rovigo)
Rubano Rugby v Romagna RFC arb. Tomò (Roma)
L’Aquila Rugby v Accademia FIR arb. Meconi (Roma)
Lyons Piacenza v Rugby Brescia arb. Liperini (Livorno)
Firenze Rugby v Rugby Udine arb. Belvedere (Roma) – si gioca sabato 7, h. 14.30
Serie A – Girone B – 08.12.13 – IX giornata – ore 14.30
Amatori Capoterra v Cus Perugia arb. Masini (Roma)
US Benevento v Valsugana Padova arb. Carrera (Roma)
Rangers Vicenza v UR PratoSesto arb. Traversi (Rovigo)
Cus Genova v Gran Sasso arb. Bono (Brescia)
Zhermack Badia v Novaco Alghero arb. Muscio (Prato) – ore 12.00


