SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI QUARTA GIORNATA DI RITORNO
di Redazione
27/02/2013
ROMA – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la quarta giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Serie A, in programma domenica prossima, 3 marzo, alle ore 14:30. SERIE A – GIRONE 1 – XIII TURNO – 03.03.2013 – Ore 14:30 ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA - RUGBY LYONS arb. Mitrea (Postioma di Paese, TV) – la partita è anticipata al giorno 2 marzo RUGBY BRESCIA - C.U.S. VERONA RUGBY arb. Blessano (Montebelluna, TV) MODENA RUGBY CLUB - U.S. FIRENZE RUGBY 1931 arb. Masini (Santa Marinella, RM) RUBANO RUGBY - PRO RECCO RUGBY arb. Muir (SRU) UNIONE RUGBY CAPITOLINA – ROMAGNA R.F.C. arb. Di Blasio (Torre del Greco, NA) SERIE A – GIRONE 2 – XIII TURNO – 03.03.2013 – Ore 14:30 NOVACO AMATORI RUGBY ALGHERO - C.U.S. PADOVA RUGBY arb. Mancini (Frascati, RM) CESIN CUS TORINO RUGBY - RUGBY PAESE arb. Castagnoli (Livorno) RUGBY COLORNO - AMATORI RUGBY CAPOTERRA arb. Meconi (Frascati, RM) – la partita si disputerà presso il campo Paolo Pavesi, via Ferraris 24/26, alle ore 14:00 CLUB AMATORI SPORT CATANIA - AMATORI PARMA RUGBY arb. Marrama (Padova) - la partita è posticipata alle ore 15:00 RUGBY CLUB VALPOLICELLA - RANGERS RUGBY VICENZA arb. Damasco (Arezzo) AMATORI RUGBY BADIA - AVEZZANO RUGBY arb. Watt (SRU) Simone Martellucci Ufficio Stampa FIR Tel: +390645213157 Mob. +393298879696 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
