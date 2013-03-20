[RUGBY NOTIZIE] SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI QUINTA GIORNATA DI RITORNO
di Redazione
20/03/2013
inviato da Simone Martelucci - Ufficio Stampa FIR - Stagista
Roma, 20 marzo 2013
SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI QUINTA GIORNATA DI RITORNO
ROMA – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la quarta giornata del girone di ritorno del Campionato
Nazionale di Serie A, in programma domenica prossima, 24 marzo.
SERIE A – GIRONE 1 – XIV TURNO – 24.03.2013 – ore 14:30
*U.S. FIRENZE RUGBY 1931 - ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA arb. Mancini (Frascati, RM)
*la partita è anticipata al giorno 23 marzo
**C.U.S. VERONA RUGBY ASD – UNIONE RUGBY CAPITOLINA arb. Hall (RFU)
**la partita si disputerà presso il Centro Sportivo CUS Verona Campo 1, Verona
RUGBY BRESCIA - RUGBY UDINE arb. Rossi (Piacenza)
ROMAGNA RFC - MODENA RUGBY CLUB arb. Sgardiolo (Rovigo)
RUGBY LYONS - PRO RECCO RUGBY arb. Damasco (Arezzo)
SERIE A – GIRONE 2 – XIV TURNO – 24.02.2013 - ore 14:30
AMATORI RUGBY CAPOTERRA - NOVACO AMATORI RUGBY ALGHERO arb. Mitrea (Postioma di Paese, TV)
RUGBY PAESE - CLUB AMATORI SPORT CATANIA arb. Kelly (RFU)
CESIN CUS TORINO RUGBY - AMATORI RUGBY BADIA arb. Bono (Coccaglio, BS)
AMATORI PARMA RUGBY - RUGBY COLORNO arb. Schilirò (San Gregorio, CT)
C.U.S. PADOVA RUGBY - RANGERS RUGBY VICENZA arb. Passacantando (Aquila)
AVEZZANO RUGBY - RUGBY CLUB VALPOLICELLA arb. Tomò (Albano Laziale, RM)
Redazione