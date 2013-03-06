[RUGBY NOTIZIE] SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI RECUPERI NONA GIORNATA DI ANDATA E PRIMA DI RITORNO
06/03/2013
ROMA – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per i recuperi della nona giornata di andata e la prima
giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Serie A, in programma sabato prossimo, 9 marzo.
SERIE A – GIRONE 1 – RECUPERO IX° GIORNATA ANDATA – 9.03.2013 – ORE 14:30
MODENA RUGBY CLUB - RUGBY BRESCIA arb. Di Blasio (Torre del Greco, NA)
RUGBY LYONS - FIRENZE RUGBY 1931 arb. Bertelli (Azzano Mella, BS)
SERIE A – GIRONE 2 – RECUPERO IX° GIORNATA ANDATA – 9.03.2013 – ORE 14:30
RUGBY CLUB VALPOLICELLA - AMATORI RUGBY BADIA arb. Spadoni (Padova)
SERIE A – GIRONE 2 – RECUPERO I° GIORNATA RITORNO – 9.03.2013 – ORE 16:00
*AMATORI PARMA RUGBY - RUGBY PAESE arb. Pennè (Casalpusterlengo, LO)
*la partita si disputerà al “Campo Moletolo” di Parma
Redazione