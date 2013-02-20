SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI RECUPERI
20/02/2013
ROMA – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per i recuperi della settima e nona giornata di andata e la prima giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Serie A, in programma domenica prossima, 24 febbraio. SERIE A – GIRONE 1 – IX° GIORNATA ANDATA – 24.02.2013 – ORE 14:30 MODENA RUGBY CLUB - RUGBY BRESCIA SSD arb. Di Blasio (Torre del Greco, NA) ASD RUGBY LYONS - U.S. FIRENZE RUGBY 1931 arb. Salvi (L’Aquila) RUBANO RUGBY - ASD RUGBY UDINE 1928 arb. Blessano (Montebelluna, TV) SERIE A – GIRONE 2 – VII° GIORNATA ANDATA – 24.02.2013 – ORE 14:30 AMATORI RUGBY BADIA – AMATORI SPORT CATANIA arb. Castagnoli (Livorno) SERIE A – GIRONE 2 – VII° GIORNATA RITORNO – 24.02.2013 – ORE 13:30 AMATORI PARMA RUGBY - ASD RUGBY PAESE arb. Pennè (Casalpusterlengo, LO) Simone Martellucci Ufficio Stampa FIR Tel: +390645213157 Mob. +393298879696 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
