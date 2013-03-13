[RUGBY NOTIZIE] SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI RECUPERO I&deg; GIORNATA DI RITORNO

[RUGBY NOTIZIE] SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI RECUPERO I° GIORNATA DI RITORNO
di Redazione
13/03/2013
inviato da Simone Martelucci - Ufficio Stampa FIR - Stagista
Roma, 13 marzo 2013
SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI RECUPERO I° GIORNATA DI RITORNO
ROMA – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per il recupero della prima giornata di ritorno del
Campionato Nazionale di Serie A, in programma domenica prossimo, 9 marzo.
SERIE A – GIRONE 1 – RECUPERO I° GIORNATA ANDATA – 17.03.2013 – ORE 14:30
RUGBY LYONS - RUGBY BRESCIA arb. Russo (Milano)
Simone Martellucci
Ufficio Stampa FIR - Stagista
Tel: +390645213157
Mob. +393298879696
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
Redazione