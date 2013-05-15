[RUGBY NOTIZIE] SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI SEMIFINALI D'ANDATA
di Redazione
15/05/2013
SERIE A, GLI ARBITRI DELLE SEMIFINALI D’ANDATA
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per il turno d’andata delle semifinali promozione,
in programma domenica 19 maggio.
Alle 15.30 il Santa Margherita Valpolicella, dopo aver chiuso al comando del girone B, riceve i liguri della Pro Recco vincitori del girone A: dirige
Vivarini di Padova.
Un’ora dopo, alle 16.30, l’UR Capitolina ospita in via Flaminia i Lyons Piacenza con direzione affidata al ferrarese Bertelli.
Calcio d’inizio, domenica alle 15.30, anche per la gara d’andata dei play-out salvezza: l’esperto arbitro frascatano Mancini dirige l’incontro
tra il Cus Padova, decimo nel girone B, ed il Donelli Modena classificatosi all’ultimo posto del girone A.
Queste le designazioni in sintesi:
Serie A – semifinali andata – 19.05.13 – ore 15.30
Santa Margherita Valpolicella v Pro Recco arb. Vivarini (Padova)
Serie A – semifinali andata – 19.05.13 – ore 16.30
UR Capitolina v Lyons Piacenza arb. Bertelli (Ferrara)
Serie A – play out salvezza – andata – 19.05.13 – ore 15.30
Cus Padova v Donelli Modena arb. Mancini (Frascati)
