SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI VI GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

06/11/2013

Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la sesta giornata del Campionato Italiano di
Serie A in calendario domenica 10 novembre:

Serie A – Girone 1 – VI giornata 10.11.13 – ore 14.30

Pro Recco v Rugby Colorno arb. Castagnoli (Livorno)

Franklin&Marshall Cus Verona v Rubano Rugby arb. Bonacci (Roma)

Romagna RFC v Accademia FIR arb. Blessano (Padova)– si gioca sabato ore 13.00

Rugby Banco di Brescia v RC Valpolicella arb. Armanini (Parma)

Udine Rugby v L’Aquila Rugby arb. Boaretto (Rovigo)

Firenze 1931 v Lyons Piacenza arb. Passacantando (L’Aquila)

Serie A – Girone 2 – VI giornata 10.11.13 – ore 14.30

Cus Torino v Amatori Capoterra arb. Carrera (Roma)

Valsugana Padova v Gran Sasso arb. Muscio (Prato)

Cus Perugia v Cus Genova arb. De Martino (Napoli)

UR PratoSesto v Zhermack Badia arb. Masini (Roma)

Rangers Vicenza v UR Benevento arb. Navarra (Udine)


