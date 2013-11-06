SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI VI GIORNATA
di Redazione
06/11/2013
SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI VI GIORNATA
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la sesta giornata del Campionato Italiano di
Serie A in calendario domenica 10 novembre:
Serie A – Girone 1 – VI giornata 10.11.13 – ore 14.30
Pro Recco v Rugby Colorno arb. Castagnoli (Livorno)
Franklin&Marshall Cus Verona v Rubano Rugby arb. Bonacci (Roma)
Romagna RFC v Accademia FIR arb. Blessano (Padova)– si gioca sabato ore 13.00
Rugby Banco di Brescia v RC Valpolicella arb. Armanini (Parma)
Udine Rugby v L’Aquila Rugby arb. Boaretto (Rovigo)
Firenze 1931 v Lyons Piacenza arb. Passacantando (L’Aquila)
Serie A – Girone 2 – VI giornata 10.11.13 – ore 14.30
Cus Torino v Amatori Capoterra arb. Carrera (Roma)
Valsugana Padova v Gran Sasso arb. Muscio (Prato)
Cus Perugia v Cus Genova arb. De Martino (Napoli)
UR PratoSesto v Zhermack Badia arb. Masini (Roma)
Rangers Vicenza v UR Benevento arb. Navarra (Udine)
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la sesta giornata del Campionato Italiano di
Serie A in calendario domenica 10 novembre:
Serie A – Girone 1 – VI giornata 10.11.13 – ore 14.30
Pro Recco v Rugby Colorno arb. Castagnoli (Livorno)
Franklin&Marshall Cus Verona v Rubano Rugby arb. Bonacci (Roma)
Romagna RFC v Accademia FIR arb. Blessano (Padova)– si gioca sabato ore 13.00
Rugby Banco di Brescia v RC Valpolicella arb. Armanini (Parma)
Udine Rugby v L’Aquila Rugby arb. Boaretto (Rovigo)
Firenze 1931 v Lyons Piacenza arb. Passacantando (L’Aquila)
Serie A – Girone 2 – VI giornata 10.11.13 – ore 14.30
Cus Torino v Amatori Capoterra arb. Carrera (Roma)
Valsugana Padova v Gran Sasso arb. Muscio (Prato)
Cus Perugia v Cus Genova arb. De Martino (Napoli)
UR PratoSesto v Zhermack Badia arb. Masini (Roma)
Rangers Vicenza v UR Benevento arb. Navarra (Udine)
Articolo Precedente
Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951
Articolo Successivo
ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI VI GIORNATA
Redazione