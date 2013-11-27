SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI VIII GIORNATA
di Redazione
27/11/2013
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per l’ottava giornata del Campionato Italiano di
Serie A, in calendario domenica 1 dicembre alle ore 14.30.
Serie A – Girone 1 – VIII giornata - 01.12.13 – ore 14.30
Pro Recco v Firenze Rugby 1931 arb. Palladino (Torino)
Rugby Udine v Rugby Colorno arb. Meconi (Roma)
Rugby Brescia v Rubano Rugby arb. Trentin (Lecco)
Romagna RFC v Franklin&Marshall Cus Verona arb. Salvi (L’Aquila)
Accademia FIR v Lyons Piacenza arb. Traversi (Rovigo)
RC Valpolicella v L’Aquila Rugby arb. Bertelli (Ferrara)
Serie A – Girone 2 – VIII giornata - 01.12.13 – ore 14.30
Novaco Alghero v Amatori Capoterra arb. Pennè (Milano)
Valsugana Rugby v Banco di San Giorgio Cus Genova arb. Righetti (Verona)
Cus Perugia v Zhermack Badia arb. Liperini (Livorno)
UR Prato Sesto v Rugby Benevento arb. Bonacci (Roma)
Cus Torino v Rangers Vicenza arb. da definire
Redazione