SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI VIII GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

27/11/2013

SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI VIII GIORNATA

Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per l’ottava giornata del Campionato Italiano di
Serie A, in calendario domenica 1 dicembre alle ore 14.30.

Serie A – Girone 1 – VIII giornata - 01.12.13 – ore 14.30

Pro Recco v Firenze Rugby 1931 arb. Palladino (Torino)

Rugby Udine v Rugby Colorno arb. Meconi (Roma)

Rugby Brescia v Rubano Rugby arb. Trentin (Lecco)

Romagna RFC v Franklin&Marshall Cus Verona arb. Salvi (L’Aquila)

Accademia FIR v Lyons Piacenza arb. Traversi (Rovigo)

RC Valpolicella v L’Aquila Rugby arb. Bertelli (Ferrara)

Serie A – Girone 2 – VIII giornata - 01.12.13 – ore 14.30

Novaco Alghero v Amatori Capoterra arb. Pennè (Milano)

Valsugana Rugby v Banco di San Giorgio Cus Genova arb. Righetti (Verona)

Cus Perugia v Zhermack Badia arb. Liperini (Livorno)

UR Prato Sesto v Rugby Benevento arb. Bonacci (Roma)


Cus Torino v Rangers Vicenza arb. da definire


