SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI X GIORNATA
di Redazione
11/12/2013
SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI X GIORNATA
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la decima giornata del Campionato Italiano di
Serie A in calendario domenica 15 dicembre. Anticipo a sabato 14, nel Girone B, per Gran Sasso v Amatori Capoterra.
Queste le designazioni in dettaglio:
Serie A – Girone A – X giornata – 14.12.13 – ore 14.30
Rugby Brescia v Pro Recco arb. Rizzo (Piacenza)
L’Aquila Rugby v Colorno arb. Blessano (Treviso)
Rugby Udine v Rubano Rugby arb. Schilirò (Catania)
Romagna RFC v Firenze 1931 arb. Falzone (Padova)
Accademia FIR v Fraklin&Marshall Cus Verona arb. Boaretto (Treviso)
RC Valpolicella v Lyons Piacenza arb. Spadoni (Padova)
Serie A – Girone B – X giornata – 14.12.13 – ore 14.30
Gran Sasso v Amatori Capoterra arb. Colantonio (Roma) – si gioca sabato ore 14.30
Valsugana Rugby v Zhermack Badia arb. Gorry (SRU)
Cus Perugia v Rugby Benevento arb. Suw (SRU)
Cus Torino v UR PratoSesto arb. Roscini (Milano)
Novaco Alghero v Rangers Vicenza arb. Belvedere (Roma)
Redazione