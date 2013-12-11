Loading...

SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI X GIORNATA

11/12/2013

Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la decima giornata del Campionato Italiano di
Serie A in calendario domenica 15 dicembre. Anticipo a sabato 14, nel Girone B, per Gran Sasso v Amatori Capoterra.

Queste le designazioni in dettaglio:

Serie A – Girone A – X giornata – 14.12.13 – ore 14.30

Rugby Brescia v Pro Recco arb. Rizzo (Piacenza)

L’Aquila Rugby v Colorno arb. Blessano (Treviso)

Rugby Udine v Rubano Rugby arb. Schilirò (Catania)

Romagna RFC v Firenze 1931 arb. Falzone (Padova)

Accademia FIR v Fraklin&Marshall Cus Verona arb. Boaretto (Treviso)

RC Valpolicella v Lyons Piacenza arb. Spadoni (Padova)


Serie A – Girone B – X giornata – 14.12.13 – ore 14.30

Gran Sasso v Amatori Capoterra arb. Colantonio (Roma) – si gioca sabato ore 14.30

Valsugana Rugby v Zhermack Badia arb. Gorry (SRU)

Cus Perugia v Rugby Benevento arb. Suw (SRU)

Cus Torino v UR PratoSesto arb. Roscini (Milano)


Novaco Alghero v Rangers Vicenza arb. Belvedere (Roma)


