[RUGBY NOTIZIE] SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI XIX GIORNATA
di Redazione
17/04/2013
SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI XIX GIORNATA
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la diciannovesima giornata del Campionato
Italiano di Serie A in programma domenica 21 aprile.
Serie A – Girone A – XIX giornata - 21.04.13 – ore 15.30
Accademia FIR Tirrenia v Udine Rugby arb. Meconi (Roma)
Rubano Rugby v Franklin&Marshall Cus Verona arb. Traversi (Rovigo)
Pro Recco Rugby v Rugby Banco di Brescia arb. Castagnoli (Livorno)
Donelli Modena v UR Capitolina arb. Boaretto (Rovigo)
Lyons Piacenza v Romagna RFC arb. Davies (WRU)
riposa: Aeroporto di Firenze
Serie A – Girone B – XIX giornata - 21.04.13 – ore 15.30
Novaco Alghero v Zhermack Badia arb. De Martino (Napoli) – si gioca sabato alle 15.30
Santa Margherita Valpolicella v Gruppo Padana Paese arb. Navarra (Udine)
Rangers Vicenza v Cesin Cus Torino arb. Sgardiolo (Rovigo)
Rugby Colorno v Amatori Catania arb. Cockburn (RFU)
Cus Padova v Amatori Parma arb. Colantonio (Roma)
Autosonia Avezzano v Amatori Capoterra arb. Masini (Roma) – ore 14.30
Redazione