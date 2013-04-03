[RUGBY NOTIZIE] SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI XVII GIORNATA
di Redazione
03/04/2013
SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI XVII GIORNATA
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la diciassettesima giornata del Campionato
Italiano di Serie A in programma domenica 7 aprile alle 15.30.
Serie A – Girone A - XVII giornata – 07.04.03 – ore 15.30
Accademia FIR Tirrenia v Franklin&Marshall Cus Verona arb. Damasco (Napoli)
UR Capitolina v Rugby Banco di Brescia arb. Salvi (L’Aquila)
Donelli Modena v Rugby Lyons arb. Massa (Roma)
Rubano v Aeroporto di Firenze arb. Traversi (Rovigo)
Rugby Udine v Romagna RFC arb. Spadoni (Padova)
Serie A – Girone B - XVII giornata – 07.04.03 – ore 15.30
Novaco Alghero v Rugby Paese arb. Colantonio (Roma) – ore 14.30
Amatori Catania v Cesin Cus Torino arb. Boaretto (Rovigo) – ore 14.30
Rugby Colorno v Cus Padova arb. Carrera (Roma)
Rangers Vicenza v Avezzano Rugby arb. Pennè (Milano) – ore 14.30
RC Valpolicella v Amatori Capoterra arb. Rizzo (Ferrara)
Zhermack Badia v Amatori Parma arb. Vivarini (Padova) – ore 16.30
Redazione