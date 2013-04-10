Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[RUGBY NOTIZIE] SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI XVIII GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

10/04/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI XVIII GIORNATA
Roma – Il CNar, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la diciottesima giornata del Campionato Italiano
d’Eccellenza in calendario domenica 14 aprile.
Nel girone B, tre anticipi al sabato: Amatori Catania v Zhermack Badia, Amatori Capoterra v Rangers Vicenza e Amatori Parma v RC Valpolicella.
Queste le designazioni in dettaglio:
Serie A – Girone A – XVIII giornata – 14.04.13 – ore 15.30
Rugby Banco di Brescia v Accademia FIR Tirrenia arb. Navarra (Udine)
Franklin&Marshall Cus Verona v Donelli Modena arb. Bono (Brescia)
UR Capitolina v Udine Rugby arb. De Martino (Napoli)
Aeroporto di Firenze v Pro Recco Rugby arb. Tomò (Roma)
Romagna RFC v Rubano Rugby arb. Russo (Milano)
Serie A – Girone B – XVIII giornata
13.04.13 – ore 14.00
Amatori Capoterra v Rangers Vicenza arb. Bonacci (Roma)
ore 14.30
Amatori Parma v RC Valpolicella arb. Marrama (Padova)
ore 15.30
Amatori Catania v Zhermack Badia arb. Belvedere (Roma)
14.04.13
ore 13.30
Cesin CUS Torino v Novaco Alghero arb. Bertelli (Ferrara)
ore 15.30
Paese v Colorno arb. Boaretto (Rovigo)
Cus Padova v Autosonia Avezzano arb. Meconi (Roma)


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XIX GIORNATA

Articolo Successivo

Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, Under 20 vincente e qualificata ai play off. Serie B k.o. col Colleferro

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019