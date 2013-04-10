Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI XVIII GIORNATA

[RUGBY NOTIZIE] SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI XVIII GIORNATA

di Redazione 10/04/2013

Roma – Il CNar, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la diciottesima giornata del Campionato Italiano

d’Eccellenza in calendario domenica 14 aprile.

Nel girone B, tre anticipi al sabato: Amatori Catania v Zhermack Badia, Amatori Capoterra v Rangers Vicenza e Amatori Parma v RC Valpolicella.

Queste le designazioni in dettaglio:

Serie A – Girone A – XVIII giornata – 14.04.13 – ore 15.30

Rugby Banco di Brescia v Accademia FIR Tirrenia arb. Navarra (Udine)

Franklin&Marshall Cus Verona v Donelli Modena arb. Bono (Brescia)

UR Capitolina v Udine Rugby arb. De Martino (Napoli)

Aeroporto di Firenze v Pro Recco Rugby arb. Tomò (Roma)

Romagna RFC v Rubano Rugby arb. Russo (Milano)

Serie A – Girone B – XVIII giornata

13.04.13 – ore 14.00

Amatori Capoterra v Rangers Vicenza arb. Bonacci (Roma)

ore 14.30

Amatori Parma v RC Valpolicella arb. Marrama (Padova)

ore 15.30

Amatori Catania v Zhermack Badia arb. Belvedere (Roma)

14.04.13

ore 13.30

Cesin CUS Torino v Novaco Alghero arb. Bertelli (Ferrara)

ore 15.30

Paese v Colorno arb. Boaretto (Rovigo)

Cus Padova v Autosonia Avezzano arb. Meconi (Roma)







