[RUGBY NOTIZIE] SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI XX GIORNATA
di Redazione
24/04/2013
SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI XX GIORNATA
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la ventesima giornata del Campionato Italiano di
Serie A in programma domenica 28 aprile alle ore 15.30.
Serie A – Girone A – XX giornata – 28.04.13 – ore 15.30
UR Capitolina v Accademia FIR Tirrenia arb. Passacantando (L’Aquila)
Rugby Banco di Brescia v Donelli Modena arb. Navarra (Udine)
Aeroporto di Firenze v Lyons Piacenza arb. Bonacci (Roma)
Romagna RFC v Pro Recco arb. Spadoni (Padova)
Udine Rugby v Rubano Rugby arb. Rossi (Piacenza)
Serie A – Girone B – XX giornata – 28.04.13 – ore 15.30
Amatori Catania v Novaco Alghero arb. Colantonio (Roma) – sabato 27.04 ore 14.30
Gruppo Padana Paese v Autosonia Avezzano arb. Marrama (Padova) – si gioca il 25.04 ore 13
Cesin Cus Torino v Rugby Colorno arb. Roscini (Milano)
Amatori Capoterra v Cus Padova arb. Bertelli (Ferrara) – ore 14.00
Amatori Parma v Rangers Vicenza arb. Tomò (Roma)
Zhermack Badia v Santa Margherita Valpolicella arb. Mitrea (Treviso)
