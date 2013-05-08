Loading...

[RUGBY NOTIZIE] SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI XXII GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

08/05/2013

TITOLO
SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI XXII GIORNATA
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la ventiduesima ed ultima giornata di stagione
regolare del Campionato Italiano di Serie A, in programma domenica 12 maggio alle ore 15.30.
Nel girone A anticipo di ventiquattro ore per la gara tra Accademia FIR e Donelli Modena, che si giocherà alle 15.30 a Livorno con la direzione di
gara di Domenico Sironi (Colleferro).
Queste le designazioni arbitrali dell’ultima giornata del campionato cadetto:
Serie A – Girone A - XXII giornata – 12.05.13 – ore 15.30
Accademia FIR Tirrenia v Donelli Modena arb. Sironi (Colleferro) – sabato ore 15.30
Franklin&Marshall v Lyons Piacenza arb. Roscini (Milano)
UR Capitolina v Rubano Rugby arb. Pennè (Milano)
Udine Rugby v Pro Recco Rugby arb. Boaretto (Rovigo)
Romagna RFC v Aeroporto di Firenze arb. Guerzoni (Ferrara)
Serie A – Girone B - XXII giornata – 12.05.13 – ore 15.30
Novaco Alghero v Rugby Colorno arb. Passacantando (L’Aquila)
Gruppo Padana Paese v Cus Padova arb. Bertelli (Ferrara)
Cesin Cus Torino v Autosonia Avezzano arb. Guastini (Prato)
Amatori Catania v RC Valpolicella arb. Bonacci (Roma)
Zhermack Badia v Rangers Vicenza arb. Castagnoli (Livorno)
Amatori Parma v Amatori Capoterra arb. Sgardiolo (Rovigo)


Redazione

