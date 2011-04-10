Loading...

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE, A TREVISO E RIVIERA LA PRIMA SEMIFINALE

10/04/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 10.04.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR SERIE A FEMMINILE, VINCONO TREVISO E RIVIERA. Nella prima giornata delle semifinali scudetto, la Benetton Treviso e il Sitam Riviera del Brenta ipotecano la finale con due prestazioni a suon di mete. A Frascati la Benetton Treviso soffre per tutto il primo tempo, dove deve subire due mete dalla ragazze della Red&Blu. 14-14 lo score parziale. Poi schiacciano lâacceleratore e segnano sei mete per il 46-14 finale con una tripletta dellâala Renosto. Il Riviera risponde da par suo con un primo tempo senza errori. Quattro le mete segnate che hanno di fatto chiuso la prima frazione sul 24-00. Domenica le gare di ritorno. SERIE A FEMMINILE â SEMIFINALI ANDATA â RED&BLU RUGBY â BENETTON TREVISO  14 â 46  (0-5) Classifica: Benetton Treviso punti 5;  Red&Blu punti 0. SITAM RIVIERA DEL BRENTA â RUGBY MONZA 34 â 00  (5-0) Classifica: Riviera del Brenta punti 5; Rugby Monza punti 0 Â  Â  IL TABELLINO. RED&BLU RUGBY â BENETTON TREVISO  14 â 46  (14-14) Red&Blu: Grasso, Gianangeli (78 Scafuti), Podagelyte, Campanella, Tonna, Pietracci, Tedeschi, Bettoni, Monacelli (56 Lauretti), Denza, Cucchiella F., Sanfilippo; Cucchiella E., Raponi (38 Passerini)(78 Cesari), Mondella. All. Marco CALENNE. Treviso: De Nicolao, Renosto, Furlan (76 De Venezia), Busato, Agnoletti, Tondinelli (78 Pegorer), Costa, Stefan, Menuzzo, Este, Gallina, Severin, Zanon, Tosello (68 Nascimben), Innocente.   All. Rossetti. Marcatori: 3 Mt Tondinelli tr Tondinelli;  16 Mt Cucchiella E.  tr Mondella;  18 Mt Costa tr Tondinelli;  29 Mt Campanella tr Mondella;  IIÂ° Tempo:  43 Mt Renosto;  48 Mt Renosto;  55 Mt Renosto;  71 Mt Agnoletti;  75 Mt Stefan;  79 Mt Costa. arbitro: Muscio di Prato. Note: Cartellino giallo al 67 per Menuzzo. Â  SITAM RIVIERA DEL BRENTA â RUGBY MONZA  34-00  (24-00) Riviera: Ruzza (64 Sterzi), Cifra, Pizzati, Vaghi (57 Fanfoni), Carlet, Schiavon Veronica, Schiavon Valentina, Trevisan, Molic, Nespoli C., Pantarotto, Gai, Danieli (54 Gazzola), Vigato, Nespoli A.,    All. faggin. Monza:  Bollini, Magatti, Rochas, Bongiorno, Scotto, Miccoli (47 Bruno) (70 Belloni), Cindamo, Etese, Gaudino, Trilli, Borgioli, Calligaro (47 Bettolati), Barazzetta (61 Cocoria), Di Toma, Caguaripano.   All. Gaidino C. Marcatori: 2 Mt Schiavon ver. tr Schiavon Ver.;  15 Mt Nespoli C.;  23 Mt Schiavon Val.;  40 Mt Vaghi tr Schiavon Ver.;  IIÂ° Tempo:   45 Mt Cifra;  49 Mt Cifra. Arbitro: Pacciani di Prato Note: Â        Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
