(RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE, A TREVISO E RIVIERA LA PRIMA SEMIFINALE

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 10.04.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR SERIE A FEMMINILE, VINCONO TREVISO E RIVIERA. Nella prima giornata delle semifinali scudetto, la Benetton Treviso e il Sitam Riviera del Brenta ipotecano la finale con due prestazioni a suon di mete. A Frascati la Benetton Treviso soffre per tutto il primo tempo, dove deve subire due mete dalla ragazze della Red&Blu. 14-14 lo score parziale. Poi schiacciano lâacceleratore e segnano sei mete per il 46-14 finale con una tripletta dellâala Renosto. Il Riviera risponde da par suo con un primo tempo senza errori. Quattro le mete segnate che hanno di fatto chiuso la prima frazione sul 24-00. Domenica le gare di ritorno. SERIE A FEMMINILE â SEMIFINALI ANDATA â RED&BLU RUGBY â BENETTON TREVISO 14 â 46 (0-5) Classifica: Benetton Treviso punti 5; Red&Blu punti 0. SITAM RIVIERA DEL BRENTA â RUGBY MONZA 34 â 00 (5-0) Classifica: Riviera del Brenta punti 5; Rugby Monza punti 0 Â Â IL TABELLINO. RED&BLU RUGBY â BENETTON TREVISO 14 â 46 (14-14) Red&Blu: Grasso, Gianangeli (78 Scafuti), Podagelyte, Campanella, Tonna, Pietracci, Tedeschi, Bettoni, Monacelli (56 Lauretti), Denza, Cucchiella F., Sanfilippo; Cucchiella E., Raponi (38 Passerini)(78 Cesari), Mondella. All. Marco CALENNE. Treviso: De Nicolao, Renosto, Furlan (76 De Venezia), Busato, Agnoletti, Tondinelli (78 Pegorer), Costa, Stefan, Menuzzo, Este, Gallina, Severin, Zanon, Tosello (68 Nascimben), Innocente. All. Rossetti. Marcatori: 3 Mt Tondinelli tr Tondinelli; 16 Mt Cucchiella E. tr Mondella; 18 Mt Costa tr Tondinelli; 29 Mt Campanella tr Mondella; IIÂ° Tempo: 43 Mt Renosto; 48 Mt Renosto; 55 Mt Renosto; 71 Mt Agnoletti; 75 Mt Stefan; 79 Mt Costa. arbitro: Muscio di Prato. Note: Cartellino giallo al 67 per Menuzzo. Â SITAM RIVIERA DEL BRENTA â RUGBY MONZA 34-00 (24-00) Riviera: Ruzza (64 Sterzi), Cifra, Pizzati, Vaghi (57 Fanfoni), Carlet, Schiavon Veronica, Schiavon Valentina, Trevisan, Molic, Nespoli C., Pantarotto, Gai, Danieli (54 Gazzola), Vigato, Nespoli A., All. faggin. Monza: Bollini, Magatti, Rochas, Bongiorno, Scotto, Miccoli (47 Bruno) (70 Belloni), Cindamo, Etese, Gaudino, Trilli, Borgioli, Calligaro (47 Bettolati), Barazzetta (61 Cocoria), Di Toma, Caguaripano. All. Gaidino C. Marcatori: 2 Mt Schiavon ver. tr Schiavon Ver.; 15 Mt Nespoli C.; 23 Mt Schiavon Val.; 40 Mt Vaghi tr Schiavon Ver.; IIÂ° Tempo: 45 Mt Cifra; 49 Mt Cifra. Arbitro: Pacciani di Prato Note: Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
