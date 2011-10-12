Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE. ARBITRI SECONDO TURNO

Redazione Avatar

di Redazione

12/10/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 12.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 12 ottobre 2011 SERIE A FEMMINILE. GLI ARBITRI DELLA SECONDA GIORNATA GIRONE 1 ELITE Il programma della seconda giornata del Campionato nazionale di Serie A Femminile prevede le gare del solo girone 1 Elite. Spiccano i match tra Monza e Benetton Treviso, dove arbitrerÃ  Barbara Guastini e Valsugana â Riviera, dirigerÃ  la gara Doranna De Carlini. Ecco nel dettaglio le designazioni arbitrali relative al secondo turno di gara.   SERIE A FEMMINILE â GIRONE 1 ELITE  â II TURNO â 16.10.2011 â ORE 15.30 RUGBY MONZA 1949 - BENETTON TREVISO arb. Guastini (Prato) *VALSUGANA R. PADOVA  - SITAM RIVIERA DEL BRENTA  arb De Carlini (Firenze) Si gioca alle ore  12.30.  Riposa: RED&BLU RUGBY Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. ARBITRI TERZO TURNO

Articolo Successivo

(RUGBY NOTIZIE) ECCELLENZA. GLI MARBITRI DELLA SECONDA GIORNATA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019