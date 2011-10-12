(RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE. ARBITRI SECONDO TURNO
di Redazione
12/10/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 12.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 12 ottobre 2011 SERIE A FEMMINILE. GLI ARBITRI DELLA SECONDA GIORNATA GIRONE 1 ELITE Il programma della seconda giornata del Campionato nazionale di Serie A Femminile prevede le gare del solo girone 1 Elite. Spiccano i match tra Monza e Benetton Treviso, dove arbitrerÃ Barbara Guastini e Valsugana â Riviera, dirigerÃ la gara Doranna De Carlini. Ecco nel dettaglio le designazioni arbitrali relative al secondo turno di gara. SERIE A FEMMINILE â GIRONE 1 ELITE â II TURNO â 16.10.2011 â ORE 15.30 RUGBY MONZA 1949 - BENETTON TREVISO arb. Guastini (Prato) *VALSUGANA R. PADOVA - SITAM RIVIERA DEL BRENTA arb De Carlini (Firenze) Si gioca alle ore 12.30. Riposa: RED&BLU RUGBY Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
