(RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE: BARBARA GUASTINI ARBITRO DEL BARRAGE VALSUGANA-RED&amp;BLU

Redazione Avatar

di Redazione

10/04/2013

TITOLO
SERIE A FEMMINILE: BARBARA GUASTINI ARBITRO
DEL BARRAGE VALSUGANA-RED&BLU

Roma – Sarà il fischietto di Prato, Barbara Guastini, l’arbitro del barrage tra Valsugana Padova, quarta classificata del Girone A, e Red&Blu
Rugby, prima classificata del Girone B, in programma domenica prossima, 14 aprile, a Padova con inizio alle ore 17.30.

La vincente fra le due formazioni accederà alla fase play off della massima divisione in rosa e nella doppia semifinale del 12 e 19 maggio
affronterà la capolista del Girone A, la Benetton Treviso.

SERIE A FEMMINILE - BARRAGE - 14.04.2013, h. 17.30
*VALSUGANA PADOVA - RED&BLU RUGBY, arb. Barbara Guastini (Prato)

*in attesa di omologazione da parte del GS Nazionale


