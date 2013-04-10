(RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE: BARBARA GUASTINI ARBITRO DEL BARRAGE VALSUGANA-RED&amp;BLU

Home Senza categoria (RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE: BARBARA GUASTINI ARBITRO DEL BARRAGE VALSUGANA-RED&BLU

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE: BARBARA GUASTINI ARBITRO DEL BARRAGE VALSUGANA-RED&BLU

di Redazione 10/04/2013

Roma – Sarà il fischietto di Prato, Barbara Guastini, l’arbitro del barrage tra Valsugana Padova, quarta classificata del Girone A, e Red&Blu

Rugby, prima classificata del Girone B, in programma domenica prossima, 14 aprile, a Padova con inizio alle ore 17.30.



La vincente fra le due formazioni accederà alla fase play off della massima divisione in rosa e nella doppia semifinale del 12 e 19 maggio

affronterà la capolista del Girone A, la Benetton Treviso.



SERIE A FEMMINILE - BARRAGE - 14.04.2013, h. 17.30

*VALSUGANA PADOVA - RED&BLU RUGBY, arb. Barbara Guastini (Prato)



*in attesa di omologazione da parte del GS Nazionale







