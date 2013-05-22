SERIE A FEMMINILE: BARBARA GUASTINI ARBITRO DELLA FINALE SCUDETTO
di Redazione
22/05/2013
Roma - Sabato prossimo a Favaro Veneto (VE) Benetton Treviso e Sitam Riviera del Brenta si affronteranno per l’assegnazione del Titolo di Campione d’Italia Femminile 2012-3013. A dirigere il match in programma alle 17.00 sul campo "A" di Via Monte Cervino 43 la pratese Barbara Guastini, assistita dai giudici di linea Giorgio Sgardiolo e Marco Masetti. Quarto Uomo Maurizio Righini. SERIE A FEMMINILE – FINALE SCUDETTO – 25.05.2013 – ORE 17.00 *Benetton Treviso - Sitam Riviera del Brenta, arb. Guastini (Prato) Gdl: Sgardiolo (Rovigo) e Masetti (Roma) Quarto Uomo: Righini (Prato) *Nota: in attesa di omologazione da parte del GS Nazionale Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) link Cancellazione dalla lista ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=optout&mailid=1842&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
Articolo Precedente
[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, LA FINALE DI PRATO A GIUSEPPE VIVARINI
Articolo Successivo
FINALE COPPA ITALIA DI RUGBY A SETTE FEMMINILE: LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI
Redazione