SERIE A FEMMINILE. BARRAGE. IL VALSUGANA ACCEDE ALLE SEMIFINALI SCUDETTO
di Redazione
14/04/2013
BATTUTA LA RED& BLU NEL BARRAGE PER 22-10 Il Valsugana Padova Rugby batte la Red & Blu nel barrage Femminile ed accede alle Semifinali Play Off che si disputeranno il 12 e 19 maggio. La partita è stata molto combattuta nella prima frazione di gioco dove l’equilibrio veniva rotto da una meta della Stefan al 18’. Al 54’ era la Veronese a sfruttare un errore dei tre quarti del Red & Blu e segnare la meta del 12-00 (trasformazione di Folli). La formazione laziale cercava di rientrare nel punteggio ed era la Ituno a marcare i primi punti con una bell’azione personale. La partita veniva definitivamente chiusa dalla Ruzza che segnava la meta del 17-5. Nei minuti finali ancora due marcature di Cioffi (Red & Blue) e di Veronese per il definitivo 22-10. Il Valsugana Rugby Padova incontrerà in Semifinale la Benetton Treviso. SERIE A FEMMINILE - BARRAGE VALSUGANA PADOVA - RED&BLU RUGBY 22 – 10 (5-0) Classifica. Valsugana Padova Rugby punti 5; Red & Blu punto 0. IL TABELLINO VALSUGANA PADOVA - RED&BLU RUGBY 22 – 10 (p.t. 5-0) Valsugana: Veronese, Nascimben, Stefan, Zangirolami, Serafin, Folli, Zatti, Giordano E., Bortolotto, Fenato, Bigotto, Ruzza, Cerato, Girando, Galiazzo. All. Remonato. Red & Blu: De Luca, Gianangeli, Cioffi, Campanella G., Giovanetti (15 Belisario Eva) (70 Lauretti), Mariani, Tedeschi, Cioffi E., Gizzi, Sanfilippo, Passerini, Cicciotti, Itunu, Felici (41 Di Pietro), Raponi G. All. Cioffi. Marcatori: 18 Mt Stefan; II° Tempo: 54 Mt Veronese tr Folli; 65 Mt Ituno; 69 Mt Ruzza; 74 Mt Cioffi; 78 Mt Veronese. Arbitro: Barbara Guastino di Prato. Note:Cartellino giallo: al 49 per Ituno. Regolamento Fase 2. Al termine della prima fase le squadre classificatesi al 1^, 2^ e 3^ posto del Girone 1 accederanno alla semifinali mentre per determinare la quarta semifinalista si giocherà un BARRAGE tra la 4^ del Girone 1 e la 1^ classificatasi del Girone 2, in gara unica. SEMIFINALI 12 e 19 MAGGIO ( Art. 30/B/b Regolamento Attività Sportiva). Le quattro semifinaliste si incontreranno in partite di andata e ritorno, con formula ad eliminazione diretta secondo il seguente schema: VALSUGANA PADOVA RUGBY – contro 1^ Classificata Girone 1 (BENETTON TREVISO) 3^ Classificata Girone 1 (RUGBY MONZA) – 2^ classificata girone 1 (RIVIERA DEL BRENTA). FINALE (26 maggio 2013) La partita sarà giocata tra le vincenti delle partite di Semifinale in sede stabilita dal Consiglio Federale. (Art. 30/C/b del regolamento Attività Sportiva). Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
