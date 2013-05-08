SERIE A FEMMINILE: DE CARLINI E SALVINI ARBITRI DELLE SEMIFINALI TITOLO
di Redazione
Roma – Doranna De Carlini e Monia Salvini sono gli arbitri designati dal CNAr per dirigere le due semifinali di andata della massima divisione in rosa. La milanese De Carlini dirigerà la sfida di Padova tra il XV locale del Valsugana ed il Benetton Treviso mentre a Monza la pratese Salvini dirigerà Monza – Sitam Riviera del Brenta. SERIE A FEMMINILE – SEMIFINALE DI ANDATA – 12.05.2013 Valsugana Padova – Benetton Treviso, arb. De Carlini (Milano) – ore 17.30 Gdl: Zimei (Roma) e Cusano (Vicenza) Quarto Uomo: Zambon (Treviso) Rugby Monza 1949 – Sitam Riviera del Brenta, arb. Salvini (Prato) – ore 15.30 Gdl: Pezzano (Torino) e Smiraldi (Torino) Quarto Uomo: Ballardini (Torino) Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) link Cancellazione dalla lista ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=optout&mailid=1786&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
