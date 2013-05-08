Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

SERIE A FEMMINILE: DE CARLINI E SALVINI ARBITRI DELLE SEMIFINALI TITOLO

Redazione Avatar

di Redazione

08/05/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Roma – Doranna De Carlini e Monia Salvini sono gli arbitri designati dal CNAr per dirigere le due semifinali di andata della massima divisione in rosa. La milanese De Carlini dirigerà la sfida di Padova tra il XV locale del Valsugana ed il Benetton Treviso mentre a Monza la pratese Salvini dirigerà Monza – Sitam Riviera del Brenta. SERIE A FEMMINILE – SEMIFINALE DI ANDATA – 12.05.2013 Valsugana Padova – Benetton Treviso, arb. De Carlini (Milano) – ore 17.30 Gdl: Zimei (Roma) e Cusano (Vicenza) Quarto Uomo: Zambon (Treviso) Rugby Monza 1949 – Sitam Riviera del Brenta, arb. Salvini (Prato) – ore 15.30 Gdl: Pezzano (Torino) e Smiraldi (Torino) Quarto Uomo: Ballardini (Torino) Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) link Cancellazione dalla lista ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=optout&mailid=1786&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

UNDER 20 E U16: GLI ARBITRI DEL WEEK END

Articolo Successivo

[RUGBY NOTIZIE/ERRATA CORRIGE] ECCELLENZA, GLI ARBITRI DELLE SEMIFINALI D'ANDATA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019