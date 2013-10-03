SERIE A FEMMINILE: DESIGNAZIONI ARBITRALI I TURNO
di Redazione
03/10/2013
03 Ottobre 2013 - Scritto da Simona De Toma - Ufficio Stampa FIR
SERIE A FEMMINILE: DESIGNAZIONI ARBITRALI I TURNO
Roma– Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata del Campionato di Serie A
femminile al via domenica prossima, 6 ottobre.
Sono quindici le squadre ai nastri di partenza nella massima divisione in rosa, una di loro osserverà un turno di stop: si tratta del Rugby Monza,
squadra iscritta al Girone 1.
Le campionesse uscenti del Sitam Riviera del Brenta ricevono sul terreno di Via Oberdan la matricola Rugby Gerundi, società che ha sede nella
cittadina di Merlino (Lodi).
Prime a scendere in campo alle 12.30 a Colorno la formazione di casa che riceve il XV del Nazareno Gabrielli Rugby Benevento. Alle 14.00 fischio
d’inizio a Ferrara per il match tra le universitarie del TXT e l’Old Rugby L’Aquila. Tutte le altre gare sono regolarmente in programma alle
15.30.
Di seguito la programmazione del primo turno.
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 1 - GIORNATA I - 06.10.13 – ore 15.30
R.RIVIERA DEL BRENTA - ASD RUGBY GERUNDI, arb. Zambon (Treviso)
*RUGBY CASALE ASD - BENETTON R.TREVISO, arb. Strullato (Padova)
*si gioca presso I.S.G. Sartorato, campo A, Via Vicinale Rivalta, Casale (TV)
R.JUNIOR CLUB TORINO - VALSUGANA R. PADOVA, arb. De Carlini (Milano)
RUGBY MONZA 1949 - RIPOSA
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2 - GIORNATA I - 06.10.13 – ore 15.30
TXT CUS FERRARA RUGBY - OLD RUGBY L'AQUILA, arb. Munarini (Parma) - ore 14.00
UMBRIA RUGBY RAGAZZE - FELSINA U.R. SAN DONATO, arb. Benvenuti (Roma)
*RUGBY RED BLU - MUSTANG R. PESARO, arb. Pacifico (Benevento)
*si gioca sul campo Spinoretico di Vermicino (Frascati, RM)
RUGBY COLORNO F.C. – NAZARENO GABRIELLI RUGBY BENEVENTO, Bonatti (Piacenza) – ore 12.30
Redazione