SERIE A FEMMINILE: DESIGNAZIONI ARBITRALI III TURNO
di Redazione
16/10/2013
16 Ottobre 2013 - Scritto da Simona De Toma - Ufficio Stampa FIR
SERIE A FEMMINILE: DESIGNAZIONI ARBITRALI III TURNO
Roma, 16/10/2013 – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per il terzo turno del Campionato
Nazionale di Serie A Femminile in programma domenica 20 ottobre.
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 1 - GIORNATA III - 20.10.13 – ore 15.30
RUGBY MONZA 1949 - R.RIVIERA DEL BRENTA, arb. Filippi (Biella)
CUS TORINO RUGBY - ASD RUGBY GERUNDI, arb. Versaci (Lodi)
VALSUGANA R. PADOVA - BENETTON R.TREVISO, arb. De Carlini (Milano)
RIPOSA: RUGBY CASALE ASD
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2 - GIORNATA III - 20.10.13 – ore 15.30
TXT CUS FERRARA RUGBY - RUGBY RED BLU asd, Zambon (Treviso)
*UMBRIA RUGBY RAGAZZE - NAZARENO GABRIELLI RUGBY BENEVENTO, arb. Chirnoaga (Roma)
*cambio campo: si gioca al Campo V. Maroso di Terni
RUGBY COLORNO F.C. - FELSINA U.R. SAN DONATO, arb. Munarini (Parma)
OLD RUGBY L'AQUILA - MUSTANG R. PESARO, arb. Pacifico
Redazione