[RUGBY NOTIZIE] SERIE A FEMMINILE, DESIGNAZIONI ARBITRALI NONA GIORNATA
di Redazione
20/03/2013
inviato da Simone Martelucci - Ufficio Stampa FIR - Stagista
Roma, 20 marzo 2013
SERIE A FEMMINILE, DESIGNAZIONI ARBITRALI NONA GIORNATA
ROMA – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la nona giornata del Campionato Italiano di Serie A
femminile, in programma domenica prossima, 24 marzo.
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 1 – IX TURNO – 24.03.2013 – ORE 14:30
DOPLA RUGBY CASALE - COLORNO FC SRL arb. De Carlini (Casalpusterlengo, LO)
*RUGBY MONZA 1949 - VALSUGANA RUGBY PADOVA arb. Ballardini (Frugarolo, FE)
*la partita si disputerà alle ore 15:00
RUGBY RIVIERA DEL BRENTA - BENETTON GROUP RUGBY TREVISO arb. Guastini (Prato)
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2 – IX TURNO – 24.03.2013 – ORE 14:30
*RED & BLU RUGBY - UMBRIA RUGBY RAGAZZE arb. Masini (Santa Marinella, RM)
*la partita si disputerà presso il “CPO Giulio Onesti”, Roma
MUSTANG RUGBY PESARO - RUGBY C.U.S. BOLOGNA arb. Campobasso (Marina di Montemarciano, AN)
NATUR HOUSE CUS FERRARA RUGBY - L’AQUILA RUGBY 1936 arb. Zabon (Conegliano, TV)
Simone Martellucci
Ufficio Stampa FIR - Stagista
Tel: +390645213157
Mob. +393298879696
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
Redazione