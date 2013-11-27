SERIE A FEMMINILE: DESIGNAZIONI ARBITRALI VII TURNO
27/11/2013
27 Novembre 2013 - Scritto da Simona De Toma - Ufficio Stampa FIR
Roma, 27 novembre 2013
SERIE A FEMMINILE: DESIGNAZIONI ARBITRALI VII TURNO
Roma - Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la settima giornata del Campionato Nazionale di
Serie A Femminile in programma domenica 1 dicembre 2013.
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 1 - GIORNATA VII -1.12.13 – ore 14.30
VALSUGANA R. PADOVA - RUGBY MONZA 1949, arb. Munarini (Parma) – ore 12.30
BENETTON GROUP RUGBY TREVISO - ASD RUGBY RIVIERA DEL BRENTA, arb. Guerzoni (Ferrari)
CUS TORINO RUGBY ASD - DOPLA RUGBY CASALE ASD, arb. De Carlini (Milano)
RIPOSA: RUGBY GERUNDI
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2 - GIORNATA VII -1.12.13 – ore 14.30
MUSTANG R. PESARO - TXT CUS FERRARA RUGBY, arb. Acciari (Perugia) – ore 12.30
RUGBY COLORNO F.C. - UMBRIA RUGBY RAGAZZE, arb. Bonatti (Piacenza)
*OLD RUGBY L'AQUILA - RUGBY RED BLU, arb. Liccardi (Salerno)
*inversione campo: si gioca a Frascati, campo Spinoretico, ore 13.30
FELSINA U.R. SAN DONATO - NAZARENO GABRIELLI RUGBY BENEVENTO, arb. Campobasso (Ancona)
