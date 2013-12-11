SERIE A FEMMINILE: DESIGNAZIONI ARBITRALI VIII TURNO
11/12/2013
11 Dicembre 2013 - Scritto da Simona De Toma - Ufficio Stampa FIR
Roma, 11 dicembre 2013
SERIE A FEMMINILE: DESIGNAZIONI ARBITRALI VIII TURNO
Roma - Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per l’ottavo turno, prima giornata di ritorno, del
Campionato Nazionale di Serie A Femminile in programma domenica 15 dicembre 2013.
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 1 - GIORNATA VIII -15.12.13 – ore 14.30
*RUGBY GERUNDI - ASD RUGBY RIVIERA DEL BRENTA
*annullata per ritiro della società Rugby Gerundi
BENETTON RUGBY TREVISO - DOPLA RUGBY CASALE ASD, arb. Rinaldi (Modena)
VALSUGANA R. PADOVA - CUS TORINO RUGBY ASD, arb. Zambon (Treviso) – ore 12.30
Riposa: RUGBY MONZA 1949
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2 - GIORNATA VIII -15.12.13 – ore 14.30
OLD RUGBY L'AQUILA - TXT CUS FERRARA RUGBY, arb. Paoletti (Frascati, RM)
FELSINA U.R. SAN DONATO - UMBRIA RUGBY RAGAZZE, arb. Pacifico (Benevento)
MUSTANG R. PESARO - RUGBY RED BLU, arb. Campobasso (Ancona)– ore 12.30
NAZARENO GABRIELLI RUGBY BENEVENTO - RUGBY COLORNO F.C. , arb. Benvenuti (Roma) - ore 12.00
