(RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE: DESIGNAZIONI ARBITRALI X TURNO
di Redazione
03/04/2013
Roma, 3 aprile 2013
SERIE A FEMMINILE: DESIGNAZIONI ARBITRALI X TURNO
Roma – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la decima ed ultima giornata del Campionato Italiano di
Serie A femminile, in programma domenica prossima, 7 aprile.
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 1 – X TURNO – 07.04.2013 – ore 15.30
VALSUGANA RUGBY PADOVA - DOPLA RUGBY CASALE, arb. Salvini (Firenze)
BENETTON RUGBY TREVISO - RUGBY MONZA 1949, arb. Benvenuti (Roma)
RUGBY COLORNO - RUGBY RIVIERA DEL BRENTA, arb. Guerzoni (Ferrara) – ore 14.00
Classifica: Benetton Treviso punti 36; Riviera del Brenta punti 30; Rugby Monza punti 26; Valsugana Rugby punti 15; Rugby Colorno punti 13; Dopla
Casale punti 1.
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2 – X TURNO – 07.04.2013 – ore 15.30
RUGBY C.U.S. BOLOGNA - RED & BLU RUGBY, arb. Zambon (Conegliano, TV)
*L’AQUILA RUGBY 1936 - MUSTANG RUGBY PESARO, arb. Pacifico (Benevento)
* cambio campo: si gioca al Centi Colella de L’Aquila.
UMBRIA RUGBY RAGAZZE - NATUR HOUSE CUS FERRARA RUGBY, arb. Sironi (Colleferro, RM)
Classifica: Red&Blu Rugby punti 39; Pol. L’aquila punti 33; Umbria Rugby Ragazze punti 25; Natur House Cus Ferrara punti 13; Cus Bologna punti 6;
Pesaro Rugby punti 5.
Redazione