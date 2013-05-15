SERIE A FEMMINILE: GUERZONI E ARMANINI ARBITRI DELLE SEMIFINALI DI RITORNO
di Redazione
15/05/2013
Roma – Federica Guerzoni e Federico Armanini sono gli arbitri designati dal CNAr per dirigere le semifinali di ritorno della Serie A Femminile, in programma domenica 19 maggio. Sul campo B del centro sportivo La Ghirada a Treviso le Red Panthers riceveranno il Valsugana Padova che nella partita di andata ha avuto la meglio sulla formazione della Marca (21-14). Il match sarà diretto dalla ferrarese Federica Guerzoni. A Mira (VE) la formazione di casa del Sitam Riviera del Brenta ospiterà Le Ringhio del Rugby Monza cercando di bissare il successo in esterna della gara di andata (7 – 29). Dirigerà il parmense Federico Armanini. SERIE A FEMMINILE – SEMIFINALE DI RITORNO – 19.05.2013 Treviso, La Ghirada, Campo B, ore 15.30 Benetton Treviso - Valsugana Padova, arb. Guerzoni (Ferrara) Gdl: Salvini (Prato) e Laurenti (Bologna) Quarto Uomo: Mezzetti (Parma) Semifinale Andata: Valsugana Padova – Benetton Treviso 21 – 14 Classifica: Valsugana Padova punti 4; Benetton Treviso punti 1 Mira (Ve), Campo Via Oberdan, ore 15.30 Sitam Riviera del Brenta - Rugby Monza 1949, Armanini (Parma) Gdl: Rinaldi (Modena) e Gobbi (Piacenza) Quarto Uomo: Zambon (Treviso) Semifinale Andata: Rugby Monza 1949 – Sitam Riviera del Brenta, 7 – 29 Classifica: Riviera del Brenta punti 5; Rugby Monza punti 0 Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) link Cancellazione dalla lista ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=optout&mailid=1818&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
Articolo Precedente
UNDER 20 E U16: LE DESIGNAZINI ARBITRALI DEL 19 MAGGIO
Articolo Successivo
[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, GLI ARBITRI DELLE SEMIFINALI DI RITORNO
Redazione