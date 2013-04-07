SERIE A FEMMINILE. I PRIMI VERDETTI. TREVISO, RIVIERA E MONZA ALLE SEMIFINALI. VALSUGANA E RED &amp; BLU AL BARRAGE

SERIE A FEMMINILE. I PRIMI VERDETTI. TREVISO, RIVIERA E MONZA ALLE SEMIFINALI. VALSUGANA E RED & BLU AL BARRAGE
di Redazione
07/04/2013
SERIE A FEMMINILE. I PRIMI VERDETTI.
TREVISO, RIVIERA DEL BRENTA E MONZA ALLE SEMIFINALI. VALSUGANA E RED& BLU AL BARRAGE.
Treviso, Riviera e Monza accedono direttamente alle Semifinali Scudetto. Valsugana Padova e Red & Blu vanno al Barrage.
La decima giornata della Serie A Femminile annuncia i primi verdetti della stagione. La Benetton Treviso centra la nona vittoria stagionale e chiude
al primo posto. Sfiderà la vincente del Barrage tra la quarta del Girone 1 (Valsugana) e la prima del Girone 2 (Red&Blu). Il Barrage in gara unica è
in programma il 14 aprile 2013 in casa del Valsugana Rugby.
Centra la seconda posizione in classifica il Riviera del Brenta, a quota 34 punti. Il risultato gli permetterà di giocare la semifinale di ritorno
contro il Rugby Monza in casa. Le Semifinali sono in programma domenica 12 e 19 maggio 2013.
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 1 – X TURNO – 07.04.2013
VALSUGANA RUGBY PADOVA - DOPLA RUGBY CASALE 22 – 00 (5-0)
BENETTON TREVISO - RUGBY MONZA 31 – 05 (5-0)
RUGBY COLORNO - RUGBY RIVIERA DEL BRENTA 17 – 28 (0-4)
Classifica:
Benetton Treviso punti 41; Riviera del Brenta punti 34; Rugby Monza punti 26; Valsugana Rugby punti 20; Rugby Colorno punti 13; Dopla Casale punti 1.
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2 – X TURNO – 07.04.2013
RUGBY C.U.S. BOLOGNA - RED & BLU RUGBY 2 – 48 (0-5)
L’AQUILA RUGBY 1936 - MUSTANG RUGBY PESARO 59 – 00 (5-0)
UMBRIA RUGBY RAGAZZE - NATUR HOUSE CUS FERRARA RUGBY 36 – 00 85-0)
Classifica: Red&Blu Rugby punti 44; Pol. L’aquila punti 38; Umbria Rugby Ragazze punti 30; Natur House Cus Ferrara punti 13; Cus Bologna punti 6;
Pesaro Rugby punti 5.
Regolamento Fase 2.
Al termine della prima fase le squadre classificatesi al 1^, 2^ e 3^ posto del Girone 1 accederanno alla semifinali mentre per determinare la quarta
semifinalista si giocherà un BARRAGE tra la 4^ del Girone 1 e la 1^ classificatasi del Girone 2, in gara unica.
BARRAGE 14 APRILE 2013 ( art. 30/B/a del Regolamento dell’Attività Sportiva.)
La partita di Barrage si giocherà in casa della 4^ classificata del Girone 1.
La vincente accederà alle semifinali.
VALSUGANA RUGBY – RED & BLU RUGBY
SEMIFINALI 12 e 19 MAGGIO ( Art. 30/B/b Regolamento Attività Sportiva).
Le quattro semifinaliste si incontreranno in partite di andata e ritorno, con formula ad eliminazione diretta secondo il seguente schema:
Vincente Barrage – contro 1^ Classificata Girone 1 (BENETTON TREVISO)
3^ Classificata Girone 1 (RUGBY MONZA) – 2^ classificata girone 1 (RIVIERA DEL BRENTA).
FINALE (26 maggio 2013)
La partita sarà giocata tra le vincenti delle partite di Semifinale in sede stabilita dal Consiglio Federale. (Art. 30/C/b del regolamento Attività
Sportiva).
Marco CORDELLI
Tel: +3906.45213112
Mob: +39 338.9407398
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
TREVISO, RIVIERA DEL BRENTA E MONZA ALLE SEMIFINALI. VALSUGANA E RED& BLU AL BARRAGE.
Treviso, Riviera e Monza accedono direttamente alle Semifinali Scudetto. Valsugana Padova e Red & Blu vanno al Barrage.
La decima giornata della Serie A Femminile annuncia i primi verdetti della stagione. La Benetton Treviso centra la nona vittoria stagionale e chiude
al primo posto. Sfiderà la vincente del Barrage tra la quarta del Girone 1 (Valsugana) e la prima del Girone 2 (Red&Blu). Il Barrage in gara unica è
in programma il 14 aprile 2013 in casa del Valsugana Rugby.
Centra la seconda posizione in classifica il Riviera del Brenta, a quota 34 punti. Il risultato gli permetterà di giocare la semifinale di ritorno
contro il Rugby Monza in casa. Le Semifinali sono in programma domenica 12 e 19 maggio 2013.
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 1 – X TURNO – 07.04.2013
VALSUGANA RUGBY PADOVA - DOPLA RUGBY CASALE 22 – 00 (5-0)
BENETTON TREVISO - RUGBY MONZA 31 – 05 (5-0)
RUGBY COLORNO - RUGBY RIVIERA DEL BRENTA 17 – 28 (0-4)
Classifica:
Benetton Treviso punti 41; Riviera del Brenta punti 34; Rugby Monza punti 26; Valsugana Rugby punti 20; Rugby Colorno punti 13; Dopla Casale punti 1.
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2 – X TURNO – 07.04.2013
RUGBY C.U.S. BOLOGNA - RED & BLU RUGBY 2 – 48 (0-5)
L’AQUILA RUGBY 1936 - MUSTANG RUGBY PESARO 59 – 00 (5-0)
UMBRIA RUGBY RAGAZZE - NATUR HOUSE CUS FERRARA RUGBY 36 – 00 85-0)
Classifica: Red&Blu Rugby punti 44; Pol. L’aquila punti 38; Umbria Rugby Ragazze punti 30; Natur House Cus Ferrara punti 13; Cus Bologna punti 6;
Pesaro Rugby punti 5.
Regolamento Fase 2.
Al termine della prima fase le squadre classificatesi al 1^, 2^ e 3^ posto del Girone 1 accederanno alla semifinali mentre per determinare la quarta
semifinalista si giocherà un BARRAGE tra la 4^ del Girone 1 e la 1^ classificatasi del Girone 2, in gara unica.
BARRAGE 14 APRILE 2013 ( art. 30/B/a del Regolamento dell’Attività Sportiva.)
La partita di Barrage si giocherà in casa della 4^ classificata del Girone 1.
La vincente accederà alle semifinali.
VALSUGANA RUGBY – RED & BLU RUGBY
SEMIFINALI 12 e 19 MAGGIO ( Art. 30/B/b Regolamento Attività Sportiva).
Le quattro semifinaliste si incontreranno in partite di andata e ritorno, con formula ad eliminazione diretta secondo il seguente schema:
Vincente Barrage – contro 1^ Classificata Girone 1 (BENETTON TREVISO)
3^ Classificata Girone 1 (RUGBY MONZA) – 2^ classificata girone 1 (RIVIERA DEL BRENTA).
FINALE (26 maggio 2013)
La partita sarà giocata tra le vincenti delle partite di Semifinale in sede stabilita dal Consiglio Federale. (Art. 30/C/b del regolamento Attività
Sportiva).
Marco CORDELLI
Tel: +3906.45213112
Mob: +39 338.9407398
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
Articolo Precedente
SERIE B. RISULTATI 17^ GIORNATA
Articolo Successivo
Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
Redazione