(RUGBY NOTIZIE] SERIE A FEMMINILE. I RISULTATI DELLA NONA GIORNATA

di Redazione
24/03/2013
24.03.2013
Scritto da Ufficio Stampa FIR
Roma, 24 Marzo 2013
SERIE A FEMMINILE. I RISULTATI DELLA NONA GIORNATA
Si è giocata la nona giornata del campionato Nazionale di Serie A Femminile Questi i risultati:
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 1 – IX TURNO – 24.03.2013
DOPLA RUGBY CASALE - COLORNO FC SRL 05 - 20 (0-5)
RUGBY MONZA 1949 - VALSUGANA RUGBY PADOVA 00 – 05 (1-4)
RUGBY RIVIERA DEL BRENTA - BENETTON GROUP RUGBY TREVISO 03 – 12 (0-4)
Classifica:
Benetton Treviso punti 36; Riviera del Brenta punti 30; Rugby Monza punti 26; Valsugana Rugby punti 15; Rugby Colorno punti 13; Dopla Casale punti 1.
^ Benetton Treviso 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato obbligatorio Under 16.
^^ Riviera del Brenta 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato obbligatorio Under 16.
^^^ Rugby Colorno 4 (quattro) punti di penalizzazione per provvedimento del Giudice Sportivo adottato nella riunione del 23 gennaio 2013, per impiego
di giocatrice minorenne senza il consenso scritto dell’esercente della potestà genitoriale.
Prossimo Turno Domenica 7 aprile 2013
Valsugana Rugby – Casale; Benetton Treviso – Monza Rugby; Rugby Colorno – Riviera del Brenta.
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2 – IX TURNO – 24.03.2013
RED & BLU RUGBY - UMBRIA RUGBY RAGAZZE 53 – 07 (5-0)
MUSTANG RUGBY PESARO - RUGBY C.U.S. BOLOGNA 24 – 17 (5-1)
NATUR HOUSE CUS FERRARA RUGBY - L’AQUILA RUGBY 03-22 (0-5)
Classifica:
Red&Blu Rugby punti 39; Pol. L’aquila punti 33; Umbria Rugby Ragazze punti 25; Natur House Cus Ferrara punti 13; Cus Bologna punti 6; Pesaro Rugby
punti 5.
^ Red&Blue Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato obbligatorio Under 16.
^^ Mustang Rugby Pesaro 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato obbligatorio Under 16.
^^^ Cus Bologna 4 (quattro) punti di penalizzazione con provvedimento del Gs del 30 gennaio 2013 per impiego di giocatrice minorenne senza il consenso
scritto dell’esercente della potestà genitoriale.
Prossimo Turno Domenica 7 aprile 2013
Cus Bologna – Red&Blu Rugby; L’Aquila Rugby – Pesaro; Umbria Rugby – Cus Ferrara.
Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 )
Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 )
Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 )
Redazione