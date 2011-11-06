Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE. IL QUARTO TURNO

Redazione Avatar

di Redazione

06/11/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 06.11.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 06 NOVEMBRE 2011 SERIE A FEMMINILE, GIRONE ELITE. RISULTATI DELLA QUARTA GIORNATA Si Ã¨ giocata la quarta giornata del campionato nazionale di Serie A femminile. Questi i risultati: SERIE A FEMMINILE â GIRONE 1 ELITE â IV TURNO - 6.11.2011 VALSUGANA R. PADOVA - RUGBY MONZA   05 â 03  (4-1) RED&BLU RUGBY - BENETTON TREVISO  00 -  49  (0-5) Riposa: Sitam Riviera del Brenta Classifica: Benetton Treviso punti 14; Valsugana Rugby Padova punti 13;   Rugby Monza punti 5; Sitam Riviera del Brenta punti 2;  Red&Blu Rugby punti 0. ^^ Sitam Riviera del Brenta 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato obbligatorio Categoria Under 16. Prossimo Turno domenica 13 novembre 2011 Benetton Treviso â Riviera del Brenta;  Rugby Monza â Red&Blu Rugby. Riposa:  Valsugana Rugby. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

(RUGBY NOTIZIE) SERIE B, QUINTO TURNO

Articolo Successivo

COMUNICATO STAMPA FIR - CONSIGLIO FEDERALE

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019