(RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE. IL QUARTO TURNO
di Redazione
06/11/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 06.11.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 06 NOVEMBRE 2011 SERIE A FEMMINILE, GIRONE ELITE. RISULTATI DELLA QUARTA GIORNATA Si Ã¨ giocata la quarta giornata del campionato nazionale di Serie A femminile. Questi i risultati: SERIE A FEMMINILE â GIRONE 1 ELITE â IV TURNO - 6.11.2011 VALSUGANA R. PADOVA - RUGBY MONZA 05 â 03 (4-1) RED&BLU RUGBY - BENETTON TREVISO 00 - 49 (0-5) Riposa: Sitam Riviera del Brenta Classifica: Benetton Treviso punti 14; Valsugana Rugby Padova punti 13; Rugby Monza punti 5; Sitam Riviera del Brenta punti 2; Red&Blu Rugby punti 0. ^^ Sitam Riviera del Brenta 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato obbligatorio Categoria Under 16. Prossimo Turno domenica 13 novembre 2011 Benetton Treviso â Riviera del Brenta; Rugby Monza â Red&Blu Rugby. Riposa: Valsugana Rugby. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
