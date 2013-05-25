SERIE A FEMMINILE. IL RIVIERA DEL BRENTA SI LAUREA CAMPIONE D'ITALIA
di Redazione
25/05/2013
Il SITAM si laurea Campione D’Italia. Sul neutro di Favaro Veneto il Riviera del Brenta, batte la Benetton Treviso con il punteggio di 23-7 (p.t. 16-7). La gara è stata molto fisica e condizionata dal terreno di gioco reso pensante dalla pioggia. Il Riviera, con giocatrici più fisiche della Benetton, oltretutto rimaneggiata a causa di alcuni infortuni, ha dettato il ritmo fin dalle prime battute di gioco. Da un fallo in mischia al 3’ è avvenuta la prima possibilità per l’ azzurra Veronica SCHIAVON di tentare e centrare i pali da 30 metri. Al 8’ la MOLIC faceva valere il fisico e la spinta delle compagne e varcava la meta trevigiana per il momentaneo 10-0 (trasformazione della SCHIAVON Veronica). La reazione del Treviso non si faceva attendere. Azione prolungata nella prossimità di meta ed era la volta della SEVERIN ridurre il gap con un toccato a terra. La TONDINELLI, centrava i pali da posizione decentrata. 10-7 il parziale. La gara si faceva dura, con placcaggi e tanti raggruppamenti. Da due falli venivano i 6 punti dal piede della SCHIAVON Veronica (23 e 39) che portavano il SITAM sul 16-7 con il quale si chiudeva la prima frazione di gioco. La Benetton metteva in campo la MAGINI per dare consistenza al reparto della prima linea, che prendeva il posto della TOSELLO, mentre il SITAM restava, con il quindici iniziale. Il ritmo calava ma le due formazioni hanno cercato di segnare la meta che avrebbe riaperto o definitivamente chiuso il match. Solo al 80, la terza centro TREVISAN riusciva a schiacciare l’ovale (trasformazione della Veronica SCHIAVON) per lo scudetto n. 6 della storia del RIVIERA DEL BRENTA. SERIE A FEMMINILE – FINALE SCUDETTO - 25.05.2013, ore 17.00 Favaro Veneto (VE), Campo Via Monte Cervino, 43 BENETTON TREVISO VS. SITAM RIVIERA DEL BRENTA 7-23 (7-16) Sitam Riviera del Brenta: 15. Raffela Plunger; 14. Martina Silvestri, 13. Deborah Ballarini, 12. Marta Ferrari, 11. Cristina Molic; 10. Veronica Schiavon (cap.), 9. Valentina Schiavon; 8. Alice Trevisan, 7. Maria Chiara Nespoli, 6. Lucia Gai; 5. Alessia Pantarotto, 4. Eleonora Vaghi; 3. Chiara Danieli, 2. Elisa Vigato, 1. Anita Nespoli. A disposizione: Giulia Raneri Chiuso, Alessandra Colangelo, Lidia Fanfoni. All. Faggin. Benetton Treviso: 15. Manuela Furlan; 14. Michela Tondinelli; 13. Virginia Pinarello, 12. Federica Renosto (76 Giorgia PEGORER), 11. Gaia Costa; 10. Jessica Busato, 9. Emma De Nicolao; 8. Giovanna Bado (cap.), 7. Flavia Severin, 6. Chiara Menuzzo; 5. Francesca Agnoletti, 4. Caterina Bacci; 3. Nicoletta Tosello ( 41 Sara MAGINI), 2. Licia Stefan, 1. Irene Innocente A disposizione: Ludovica Manfrè, Eleonora Banzato, Monica Bortoletto, Anna Barro, Zanello. All. Perin Marcatori: 3 cp Schiavon Veronica; 8 Mt Molic tr Schiavon Veronica; 17 Mt Severin tr Tondinelli; 23 cp Schiavon Veronica; 39 cp Schiavon Veronica; II° Tempo: 80 Mt Trevisan tr Schiavon Veronica. Arbitro: Barbara Guastini (Prato) Gdl: Sgardiolo (Rovigo) e Masetti (Roma) Quarto Uomo: Righini (Prato) Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
