SERIE A FEMMINILE. IL SITAM RIVIERA DEL BRENTA E' CAMPIONE D'ITALIA
di Redazione
28/04/2012
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php ) Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 ) Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 ) Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 ) 28.04.2012 Scritto da Marco CORDELLI - Ufficio Stampa FIR Roma, 28 aprile 2012 SERIE A FEMMINILE. IL SITAM RIVIERA DEL BRENTA E' CAMPIONE D'ITALIA Il Sitam Riviera del Brenta si laurea campione d'Italia. Nella finale di Paese il Riviera batte la Benetton Treviso per 26-20 e centra il quinto titolo tricolore della sua storia rugbistica . Il Sitam ha mostrato una grinta particolare ed una determinazione che alla fine hanno fatto la differenza. Ad eccezione della prima meta segnata dalla Benetton Treviso con Stefan, che portava le campioni d'italia sul 5-3, le ragazze del coach Faggin (Riviera) sono state sempre in vantaggio. La prima frazione di gioco si chiudeva, infatti, sul 16-10 in favore del SITAM grazie alla meta di Nespoli Maria Chiara e il piede di Veronica Schiavon che marcava 8 punti (2 punizioni ed una trasformazione). Per la Benetton al 20 era il tre quarti ala Facchini se segnava la meta del momentaneo 10-13. Il secondo tempo la musica non cambiava. Al 53 era la Ferrari a sfruttare una rapida azione alla mano con una meta di ottima fattura. La seguente trasformazione della Veronica Schiavon portava il Riviera sul 23-10. Il Treviso cercava di sfruttare le pause che concedeva il Sitam e al 57, solo dopo 4 minuti, accorciava di nuovo il divario con la meta di Renoso. (15-23). Il finale non riservava sorprese con il Riviera a rintuzzare gli attacchi delle pantere di Treviso. Al 60 la Schiavon Veronica centrava i pali da posizione defilata (15-26) e allo scadere la Severin portava la Benetton sul 20-26. Ma non c'era più tempo perché il direttore di gara, Federica Guerzoni che ha condotto il match con autorevolezza, fischiava la fine delle ostilità. Paese (TV), Campo G. Visentin, Via Impianti Sportivi 1 Sabato 28 aprile 2012 – ore 17.00 BENETTON Rugby Treviso vs SITAM Riviera del Brenta 20-26 (pt 10-16) Marcatori: pt 6' cp Ver.Schiavon, 8' m Stefan, 11' cp Ver.Schiavon, 16' m MC Nespoli tr Ver.Schiavon, 20' m Facchini, 32' cp Ver.Schiavon; II° tempo: 13' m Ferrari tr Ver.Schiavon, 17' m Renosto, 20' cp Ver.Schiavon, 34' m Severin Benetton TV: De Nicolao, Renosto, Furlan, Busato, Facchini, Tondinelli, Costa, Stefan, Bado, Este, Bortoletto, Severin, Magini (st 22' Menuzzo), Zanon, Innocente. All. Rossetti A disposizione: Tosello, Miglio, Zanello, Pegorer, Agnoletti, Pinarello. Sitam Riviera: Fanfoni, Silvestri, Zampieri, Ferrari, Calderan, Ver. Schiavon, Val. Schiavon, Molic, Gai, MC. Nespoli, Pantarotto, Trevisan, Vaghi, Vigato, A. Nespoli. All. Faggin A disposizione: Raneri Chiuso, Sterzi Ammonizioni: pt 31' Zanon Arbitro: Guerzoni (Ferrara) GdL: De Carlini (Lodi), Ghisimberti (Milano) Quarto uomo: Salvini (Prato) Note: Spettatori ca. 1200 Progressivo: 0-3, 5-3, 5-6, 5-13, 10-13, 10-16, 10-23, 15-23, 15-26, 20-26
Redazione