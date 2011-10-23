(RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE. IL TERZO TURNO
di Redazione
23/10/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 23.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 23 ottobre 2011 SERIE A FEMMINILE, I RISULTATI DEL TERZO TURNO. Si Ã¨ giocata la terza giornata del campionato nazionale di Serie A femminile. Questi i risultati: SERIE A FEMMINILE â GIRONE 1 ELITE â III TURNO â 23.10.2011 SITAM RIVIERA DEL BRENTA - RED&BLU RUGBY 52 - 00 (5-0) BENETTON TREVISO - VALSUGANA R. PADOVA 34 - 00 (5-0) Riposa: RUGBY MONZA Classifica: Valsugana Padova e Benetton Treviso punti 9; Rugby Monza punti 4; Sitam Riviera del Brenta punti 2; Red&Blu Rugby punti 0. ^^ Sitam Riviera del Brenta 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato obbligatorio Categoria Under 16. Prossimo Turno domenica 6 novembre 2011 Valsugana Rugby â Monza Rugby; Red&VBlu Rugby â Benetton Treviso. Riposa: Riviera del Brenta Â SERIE A FEMMINILE â GIRONE 2 â II TURNO - 23.10.2011 CUS FERRARA - BENEVENTO RUGBY 07 - 57 (0-5) MUSTANG RUGBY PESARO - RUGBY COLORNO 10 â 17 (1-4) Classifica: Rugby Colorno punti 9; Mustang Rugby Pesaro punti 2; Rugby Benevento punti 1; Cus Ferrara punti 0. Prossimo Turno domenica 13 novembre 2011 Benevento Rugby â Mustang Rugby Pesaro; Cus Ferrara â Colorno Rugby. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
Redazione