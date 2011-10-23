Loading...

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE. IL TERZO TURNO

23/10/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 23.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 23 ottobre 2011 SERIE A FEMMINILE, I RISULTATI DEL TERZO TURNO. Si Ã¨ giocata la terza giornata del campionato nazionale di Serie A femminile. Questi i risultati: SERIE A FEMMINILE â GIRONE 1 ELITE  â III TURNO â 23.10.2011 SITAM RIVIERA DEL BRENTA -  RED&BLU RUGBY  52  -  00 (5-0) BENETTON TREVISO  - VALSUGANA R. PADOVA   34  -  00 (5-0)  Riposa: RUGBY MONZA Classifica: Valsugana Padova e Benetton Treviso punti 9;  Rugby Monza punti 4; Sitam Riviera del Brenta punti 2;  Red&Blu Rugby punti 0. ^^ Sitam Riviera del Brenta 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato obbligatorio Categoria Under 16. Prossimo Turno domenica 6 novembre 2011 Valsugana Rugby â Monza Rugby;  Red&VBlu Rugby â Benetton Treviso. Riposa:  Riviera del Brenta Â  SERIE A FEMMINILE â GIRONE 2  â II TURNO - 23.10.2011 CUS FERRARA - BENEVENTO RUGBY  07  -  57  (0-5) MUSTANG RUGBY PESARO -  RUGBY COLORNO    10 â 17  (1-4) Classifica: Rugby Colorno punti 9;  Mustang Rugby Pesaro punti 2;  Rugby Benevento punti 1;  Cus Ferrara punti 0. Prossimo Turno domenica 13 novembre 2011 Benevento Rugby â Mustang Rugby Pesaro;  Cus Ferrara â Colorno Rugby.   Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
