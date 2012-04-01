SERIE A FEMMINILE. IL VALSUGANA ACCEDE ALLE SEMIFINALI SCUDETTO
di Redazione
01/04/2012
Roma, 01 aprile 2012 SERIE A FEMMINILE. IL VALSUGANA RUGBY PADOVA ACCEDE ALLE SEMIFINALI SCUDETTO Il Valsugana Rugby Padova accede alla semifinale scudetto battendo nel barrage il Rugby Colorno per 51-00. La gara senza storia è stata caratterizzata da un gran ritmo imposto dal Valsugana cui il Rugby Colorno non ha saputo resistere. Domenica 15 aprile sono in programma le gare di andata delle semifinali scudetto. BARRAGE NAZIONALE - 01.04.2012 – ore 13.30 VALSUGANA R.PADOVA – RUGBY COLORNO 51 – 00 (5-0) Classifica: Valsugana Rugby punti 5; Colorno Rugby punti 0. SEMIFINALI (15 e 22 aprile 2012). Le quattro semifinaliste si incontreranno in partite di andata e ritorno con formula ad eliminazione diretta (Art. 30/B/b regolamento attività sportiva) secondo il seguente schema: Valsugana Rugby Padova – Benetton Treviso Riviera del Brenta – Rugby Monza Finale campionato Nazionale serie A femminile è in programma sabato 28 aprile 2012.
Redazione