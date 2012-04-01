Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

SERIE A FEMMINILE. IL VALSUGANA ACCEDE ALLE SEMIFINALI SCUDETTO

Redazione Avatar

di Redazione

01/04/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php ) Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 ) Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 ) Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 ) 01.04.2012 Scritto da Marco CORDELLI - Ufficio Stampa FIR Roma, 01 aprile 2012 SERIE A FEMMINILE. IL VALSUGANA RUGBY PADOVA ACCEDE ALLE SEMIFINALI SCUDETTO Il Valsugana Rugby Padova accede alla semifinale scudetto battendo nel barrage il Rugby Colorno per 51-00. La gara senza storia è stata caratterizzata da un gran ritmo imposto dal Valsugana cui il Rugby Colorno non ha saputo resistere. Domenica 15 aprile sono in programma le gare di andata delle semifinali scudetto. BARRAGE NAZIONALE - 01.04.2012 – ore 13.30 VALSUGANA R.PADOVA – RUGBY COLORNO 51 – 00 (5-0) Classifica: Valsugana Rugby punti 5; Colorno Rugby punti 0. SEMIFINALI (15 e 22 aprile 2012). Le quattro semifinaliste si incontreranno in partite di andata e ritorno con formula ad eliminazione diretta (Art. 30/B/b regolamento attività sportiva) secondo il seguente schema: Valsugana Rugby Padova – Benetton Treviso Riviera del Brenta – Rugby Monza Finale campionato Nazionale serie A femminile è in programma sabato 28 aprile 2012. Marco CORDELLI Tel: +390645213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

SERIE B, RISULTATI 18^ GIORNATA

Articolo Successivo

ECCELLENZA, TABELLINI XVI GIORNATA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019