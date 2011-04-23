(RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE. LA BENETTON TREVISO E' CAMPIONE D'ITALIA
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 23.04.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR SERIE A FEMMINILE. LA BENETTON TREVISO E' CAMPIONE D'ITALIA. BATTUTA IL SITAM RIVIERA DEL BRENTA PER 31-13 La Benetton Treviso Femminile si laurea campione dâItalia per la stagione 2010-2011. A Mantova, davanti ad una cornice di pubblico di oltre 1.000 unitÃ , le Pantere di Treviso si riprendono lo scudetto lasciato al Sitam Riviera del Brenta lo scorso anno. La gara, finita 31-13 (p.t. 12-13) ed Ã¨ stata in equilibrio per tutta la prima frazione di gioco. Che la partita fosse combattuta lo si Ã¨ visto sin dallâavvio. Al 15â una rapida azione alla mano ha portato in meta la solita Renosto. Il mediano Tondinelli non ha sbagliato la trasformazione. Al 18 pronta la risposta delle sorelle Schiavon. Meta di Valentina e trasformazione di Veronica. 07-07. Battaglia pura fino al 31â, quando Veronica Schiavon porta in vantaggio il Riviera con un preciso piazzato. Al 39â magnifica azione della Este. Il flanker trevigiano segna la prima delle sue tre marcature della giornata con unâazione in sostegno a tutto campo. 12-10 per Treviso. Al 42â, in pieno recupero, Veronica Schiavon sfrutta un calcio di punizione un fuorigioco del Treviso e mette in cascina altri tre punti. Sul 13-12 in favore delle campionesse in carica il pubblico ha atteso lâinizio di un secondo tempo in segno allâincertezza assoluta. Invece cosÃ¬ non Ã¨ stato. La Benetton ha messo alle corde il Sitam con il piglio della squadra di rango. Le azioni alla mano miste a ficcanti penetrazioni ha permesso alla Este di segnare ripetutamente al 57 e al 78 le mete della vittoria. Al 82, poi, il suggello della Renosto. La meta con una fuga a tutto campo ha portato la Benetton Treviso sul 31-13 finale. Le pantere di Treviso coronano una stagione dove non hanno mai perso (8 vittorie in regular season e tre successi tra semifinali e finale), riportando a Treviso lo scudetto lasciato lo scorso 2 maggio proprio al Sitam Riviera del Brenta. BENETTON TREVISO - SITAM RIVIERA DEL BRENTA 31 -13 (5-0) IL TABELLINO (A Mantova Stadio Migliaretto) BENETTON TREVISO - SITAM RIVIERA DEL BRENTA 31-13 (12-13) Treviso: De Nicolao, Renosto, Furlan, Busato, Agnoletti, Tondinelli, Costa, Stefan (cap), Menuzzo, Este, Gallina, Severin, Zanon, Tosello (50 Bado), Innocente. All. Rossetti. Riviera: Ruzza, Cifra, Pizzati (cap), Vaghi, Carlet, Schiavon Veronica, Schiavon Valentina, Molic (80 Gazzola), Trevisan, Nespoli C., Pantarotto, Gai, Danieli, Vigato, Nespoli A. All. Faggin. Marcatori: 15 Mt Renosto tr Tondinelli; 18 Mt Schiavon Valentina tr Schiavon Veronica; 31 cp Schiavon Veronica; 39 Mt Este; 42 cp Schiavon Veronica; IIÂ° Tempo: 57 Mt Este tr Tondinelli; 78 Mt Este; 82 Mt Renosto tr Tondinelli. Arbitro: Matteo Liperini (Livorno), assistito da giudici di linea Federica Guerzoni (Ferrara) e Doranna De Carlini (Lodi). Quarto uomo: Monia Salvini (Firenze). Note: Hanno premiato le giocatrici il Consigliere Federale Cesare MAIA, il Presidente del Comitato Lombardia Dott. Angelo BRESCIANI e il Presidente del Rugby Mantova Paolo BELLINI. Spettatori 1.000. Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
