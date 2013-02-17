SERIE A FEMMINILE. L'AQUILA FA SUO IL RECUPERO CONTRO IL CUS BOLOGNA
di Redazione
17/02/2013
L’Aquila Rugby si aggiudica il recupero del II girone vincendo il match contro il Cus Bologna per 48-00. SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2 – II GIORNATA RITORNO – 17.02.2013 – ore 14.30 RUGBY C.U.S. BOLOGNA ASD - L’AQUILA RUGBY 00 – 48 (0-5) Classifica: Red&Blu Rugby punti 34; Pol. L’aquila punti 28; Umbria Rugby Ragazze punti 25; Natur House Cus Ferrara punti 13; Cus Bologna punti 5; Pesaro Rugby punti 0. ^ Red&Blue Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato obbligatorio Under 16. ^^ Mustang Rugby Pesaro 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato obbligatorio Under 16. ^^^ Cus Bologna 4 (quattro) punti di penalizzazione a seguito di provvedimento del Gs del 30 gennaio 2013, avendo impiegato una ragazza minorenne senza il consenso scritto dell’esercente della patria potestà. Prossimo Turno Domenica 24 marzo 2013 Red&Blu Rugby – Umbria Rugby; Mustang Rugby Pesaro – Cus Bologna; NaturHouse Cus Ferrara – Pol. L’Aquila. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
