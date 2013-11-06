RUGBY NOTIZIE] SERIE A FEMMINILE. LE DESIGNAZIONI DELLA QUINTA GIORNATA
di Redazione
06/11/2013
Roma, 06 Novembre 2013
SERIE A FEMMINILE. LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA QUINTA GIORNATA
Roma –
Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la quinta giornata del Campionato Nazionale di Serie A
Femminile in programma domenica 10 novembre 2013.
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 1 - GIORNATA V -10.11.13 – ore 14.30
RUGBY MONZA 1949 – - DOPLA RUGBY CASALE ASD, Arbitro Munarini (Parma)
*CUS TORINO RUGBY ASD - ASD RUGBY RIVIERA DEL BRENTA, Arbitro De Carlini (Milano). *cambio campo, la gara si gioca al campo Albonico 2 – Strada del
Barocchio snc. Grugliasco To
BENETTON GROUP RUGBY TREVISO – ASD RUGBY GERUNDI, Arbitro Zambon (Treviso)
RIPOSA: VALSUGANA R. PADOVA
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2 - GIORNATA V - 10.11.13 – ore 14.30
TXT CUS FERRARA RUGBY - UMBRIA RUGBY RAGAZZE, Arbitro Imbriaco (Bologna)
RUGBY COLORNO F.C. - RUGBY RED BLU, Arbitro Guerzoni (Prato)
OLD RUGBY L'AQUILA - NAZARENO GABRIELLI RUGBY BENEVENTO, Arbitro Benvenuti (Roma)
MUSTANG R. PESARO - FELSINA U.R. SAN DONATO, Arbitro Chiarioni (Perugia) - ore 12.30
Marco CORDELLI
Ufficio stampa FIR
Tel: +390645213112
Mob: +39 338.9407398
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] ), [email protected] ( mailto:[email protected] )
Cancellati ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=2306&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
Articolo Precedente
CARIPARMA TEST MATCH, SI PARTE SABATO DA TORINO - SKY SPORT ANNUNCIA LA DIRETTA DELLE SFIDE AUTUNNALI
Articolo Successivo
VEA FEMI-CZ: INVITO CONFERENZA STAMPA
Redazione