(RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE, PRIMA GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

09/10/2011

TITOLO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 09.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 09 ottobre2011  SERIE A FEMMINILE. RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA  Si Ã¨ giocata la prima giornata del campionato nazionale di Serie A femminile. Questi i risultati: SERIE A FEMMINILE â GIRONE 1 ELITE  â I TURNO - 9.10.2011 â ORE 15.30 RED&BLU RUGBY â VALSUGANA R. PADOVA  00 â 31  (0-5) SITAM RIVIERA DEL BRENTA â RUGBY MONZA  03 â 11  (0-4) Riposa: BENETTON TREVISO Classifica: Valsugana Padova punti 5;  Rugby Monza punti 4; Red&Blu Rugby e Benetton Treviso punti 0;  Sitam Riviera del Brenta punti -4. ^ Sitam Riviera del Brenta 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato obbligatorio Categoria Under 16. Prossimo Turno domenica 16 ottobre 2011 Rugby Monza â Benetton Treviso; Valsugana Rugby â Riviera del Brenta. Riposa: Red&Blu Rugby. SERIE A FEMMINILE â GIRONE 2  â I TURNO - 9.10.2011 â ORE 15.30 MUSTANG RUGBY PESARO â CUS FERRARA 30 â 00  (5-0) BENEVENTO RUGBY â RUGBY COLORNO  19 â 29  (0-5) Classifica: Rugby Colorno punti 5;  Mustang Rugby Pesaro punti 1;  Cus Ferrara punti 0;  Rugby Benevento punti -4. ^ Mustang Rugby Pesaro 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato obbligatorio Categoria Under 16. ^^ Rugby Benevento 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato obbligatorio Categoria Under 16. Prossimo Turno domenica 23 ottobre 2011. Cus Ferrara â Rugby Benevento; Colorno â Pesaro. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
