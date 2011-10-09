(RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE, PRIMA GIORNATA
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 09.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 09 ottobre2011 SERIE A FEMMINILE. RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA Si Ã¨ giocata la prima giornata del campionato nazionale di Serie A femminile. Questi i risultati: SERIE A FEMMINILE â GIRONE 1 ELITE â I TURNO - 9.10.2011 â ORE 15.30 RED&BLU RUGBY â VALSUGANA R. PADOVA 00 â 31 (0-5) SITAM RIVIERA DEL BRENTA â RUGBY MONZA 03 â 11 (0-4) Riposa: BENETTON TREVISO Classifica: Valsugana Padova punti 5; Rugby Monza punti 4; Red&Blu Rugby e Benetton Treviso punti 0; Sitam Riviera del Brenta punti -4. ^ Sitam Riviera del Brenta 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato obbligatorio Categoria Under 16. Prossimo Turno domenica 16 ottobre 2011 Rugby Monza â Benetton Treviso; Valsugana Rugby â Riviera del Brenta. Riposa: Red&Blu Rugby. SERIE A FEMMINILE â GIRONE 2 â I TURNO - 9.10.2011 â ORE 15.30 MUSTANG RUGBY PESARO â CUS FERRARA 30 â 00 (5-0) BENEVENTO RUGBY â RUGBY COLORNO 19 â 29 (0-5) Classifica: Rugby Colorno punti 5; Mustang Rugby Pesaro punti 1; Cus Ferrara punti 0; Rugby Benevento punti -4. ^ Mustang Rugby Pesaro 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato obbligatorio Categoria Under 16. ^^ Rugby Benevento 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato obbligatorio Categoria Under 16. Prossimo Turno domenica 23 ottobre 2011. Cus Ferrara â Rugby Benevento; Colorno â Pesaro. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
