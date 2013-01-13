SERIE A FEMMINILE. RECUPERO SESTA GIORNATA
di Redazione
13/01/2013
SERIE A FEMMINILE. IL RUGBY MONZA VINCE IL RECUPERO CONTRO IL CASALESi è giocata il recupero della sesta giornata del campionato Nazionale di Serie A Femminile Girone 1. Questo i risultati: SERIE A FEMMINILE – GIRONE 1 – RECUPERO VI TURNO – 13.01.2013 ASD RUGBY MONZA 1949 v DOPLA RUGBY CASALE 34 – 00 (5-0) Classifica: Benetton Treviso punti 22; Riviera del Brenta punti 21; Rugby Monza punti 19; Valsugana Rugby Padova punti 10; Rugby Colorno punti 8; Casale punti 1. ^ Benetton Treviso 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato obbligatorio Under 16. ^^ Riviera del Brenta 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato obbligatorio Under 16. Prossimo Turno Domenica 20 gennaio 2013 Rugby Casale – Sitam Riviera del Brenta; Valsugana Rugby Padova – Benetton Treviso; Rugby Colorno – Rugby Monza. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
SERIE B. RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA UNDICESIMA GIORNATA
Articolo Successivo
[ZEBRE RUGBY/FOTO] ZEBRE RUGBY, GEMELLAGGIO CON IL WORKINGTON RFC
Redazione