di Redazione
06/10/2013
Roma, 06 OTTOBRE 2013
SERIE A FEMMINILE. RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA PRIMA GIORNATA
Si è giocata la prima giornata del Campionato Nazionale di Serie A femminile. Questi i risultati.
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 1 - GIORNATA I - 06.10.13 – ore 15.30
R.RIVIERA DEL BRENTA - ASD RUGBY GERUNDI sospesa all’inizio del secondo tempo su 85-5 per Riviera a causa del venir meno del numero minimo della
giocatrici del Gerundi Rugby
RUGBY CASALE ASD - BENETTON R. TREVISO 03 – 36 (0-5)
R. JUNIOR CLUB TORINO - VALSUGANA R. PADOVA (non disputata)
RUGBY MONZA 1949 – RIPOSA
Classifica:
Benetton Treviso punti 5; Riviera del Brenta, Gerundi Rugby, Casale, Club Torino, Valsugana e Monza punti 0.
(La classifica verrà aggiornata anche con i punti di penalizzazione per mancata partecipazione attività obbligatoria, dopo l'omologazione da parte
del Giudice Sportivo FIR di mercoledì prossimo).
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2 - GIORNATA I - 06.10.13 – ore 15.30
TXT CUS FERRARA RUGBY - OLD RUGBY L'AQUILA 05 – 22 (0-5)
UMBRIA RUGBY RAGAZZE - FELSINA U.R. SAN DONATO 13 – 12 (4-1)
RUGBY RED BLU - MUSTANG R. PESARO (sospesa al 1’ del primo tempo sullo 0-0 a causa del venir meno del numero minimo delle giocatrici del Rugby
Pesaro).
RUGBY COLORNO F.C. – NAZARENO GABRIELLI RUGBY BENEVENTO 68 – 00 (5-0)
Classifica: Old Rugby L’Aquila e Colorno Rugby punti 5; Umbria Rugby ragazze punti 4; S. Donato punti 1; Rugby Red Blu Cus Ferrara, Pesaro e
Benevento punti 0.
(La classifica verrà aggiornata anche con i punti di penalizzazione per mancata partecipazione attività obbligatoria, dopo l’omologazione da parte
del Giudice Sportivo FIR di mercoledì prossimo).
Redazione